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Futbol

Memes de la reapertura del Estadio Azteca: redes no perdonan el México vs. Portugal

Memes del México vs. Portugal
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 23:10 - 28 marzo 2026
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La reinauguración del Estadio Azteca con el empate entre la Selección Mexicana y Portugal dejó mucho más que futbol… y es que las redes sociales se llenaron de memes tras el 0-0.

Afición revienta en redes: del aburrimiento en cancha al caos en el estadio

El partido, que generó gran expectativa, terminó siendo uno de los principales blancos de burla, con aficionados ironizando sobre la falta de emociones y calificándolo como un encuentro “para el olvido”.

Además, situaciones como los problemas de acceso, zonas con asientos vacíos y la mala visibilidad en algunas localidades también fueron tema de conversación, convirtiéndose en material perfecto para el humor.

Como ya es costumbre, los memes terminaron robándose el protagonismo, reflejando el sentir de una afición que esperaba mucho más de una noche histórica rumbo a la Copa Mundial del 2026.

Memes UNAM
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