Memes de la reapertura del Estadio Azteca: redes no perdonan el México vs. Portugal

La reinauguración del Estadio Azteca con el empate entre la Selección Mexicana y Portugal dejó mucho más que futbol… y es que las redes sociales se llenaron de memes tras el 0-0.

Afición revienta en redes: del aburrimiento en cancha al caos en el estadio

El partido, que generó gran expectativa, terminó siendo uno de los principales blancos de burla, con aficionados ironizando sobre la falta de emociones y calificándolo como un encuentro “para el olvido”.

Además, situaciones como los problemas de acceso, zonas con asientos vacíos y la mala visibilidad en algunas localidades también fueron tema de conversación, convirtiéndose en material perfecto para el humor.

Como ya es costumbre, los memes terminaron robándose el protagonismo, reflejando el sentir de una afición que esperaba mucho más de una noche histórica rumbo a la Copa Mundial del 2026.

El pobre wey que pagó boleto en primera fila para ver a Cristiano y no verá a Cristiano ni a nadie: pic.twitter.com/m19muUdIh4 — Martinalgui (@MartinoliCuri) March 29, 2026

Tremendos pendejos los que gastaron miles de pesos para ir a ver como caminaban los portugueses JAJAJAJA pic.twitter.com/mXcLFTIv7E — Luis (@_LuisAME) March 29, 2026

El wey que se endeudó con 100 mil pesos por un boleto de México vs Portugal viendo un partido molero sin Cristiano Ronaldo y empatando a ceros pic.twitter.com/RFD5fFHRAx — Holograma del Chivo (@_el_baaadillo) March 29, 2026

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