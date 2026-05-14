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Futbol

Madonna, Shakira y BTS encabezarán el histórico show de medio tiempo en la Final del Mundial 2026

Shakira en nuevo video musical | x:@Shakira Madonna en un concierto tocando una guitarra | AP Claudia Sheinbaum confirma nueva visita del grupo de K-pop, BTS. / X: @Claudiashein
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 07:43 - 14 mayo 2026
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La FIFA revolucionará la Copa del Mundo con el primer espectáculo de medio tiempo en una Final mundialista, un evento que contará con estrellas globales como Madonna, Shakira y BTS

La FIFA prepara un momento histórico para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por primera vez en la historia, la Final del Mundial contará con un show oficial de medio tiempo al estilo del Super Bowl y tendrá como protagonistas a Madonna, Shakira y BTS.

El espectáculo se realizará el próximo 19 de julio de 2026 durante la Final del Mundial en el MetLife Stadium y buscará combinar música, entretenimiento y futbol en uno de los eventos deportivos más vistos del planeta.

FIFA quiere llevar el Mundial al siguiente nivel

De acuerdo con distintos reportes internacionales, el show será producido junto a Global Citizen y contará con la participación de Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien estará involucrado en la curaduría musical del evento.

La idea de la FIFA es convertir la Final del Mundial en un espectáculo todavía más global, tomando inspiración de eventos como el medio tiempo del Super Bowl. Incluso, el descanso habitual de 15 minutos podría extenderse para permitir el desarrollo completo del show musical.

El presidente de FIFA, Gianni Infantino, aseguró que este espectáculo representará “un momento especial” para unir música, futbol y causas sociales, ya que también servirá para recaudar fondos destinados a programas educativos infantiles alrededor del mundo.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante un evento de Conmebol en Quito, Ecuador | AP
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante un evento de Conmebol en Quito, Ecuador | AP

Shakira volverá a hacer historia en un gran escenario deportivo

La presencia de Shakira no pasa desapercibida. La cantante colombiana ya tiene una larga relación con el futbol internacional gracias a temas como “Waka Waka” en Sudáfrica 2010 y sus recientes participaciones en espectáculos deportivos de gran escala.

Por su parte, Madonna aportará el peso de una de las artistas más influyentes de todos los tiempos, mientras que BTS representará el fenómeno global del K-pop dentro de una Final mundialista que apunta a romper récords de audiencia.

La Copa del Mundo de 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá, ya prometía ser histórica por el formato de 48 selecciones, pero ahora también busca marcar una nueva era en la relación entre el futbol y el entretenimiento global.

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