¿Comprarás dólares este jueves 14 de mayo? Así amanece el peso mexicano
Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este jueves 14 de mayo de 2026, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable, pese a los cambios en el mercado bursátil por los problemas del petróleo y los aranceles.
La moneda nacional quedó en 17.22 unidades por dólar, 1 centavo menos que el pasado miércoles 13 de mayo.
Así amanece el dólar en bancos
Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.
Afirme:
16.40 a la compra.
17.90 a la venta.
Banco Azteca:
16.00 a la compra.
17.64 a la venta.
BBVA Bancomer:
16.51 a la compra.
17.94 a la venta.
Banorte:
15.95 a la compra.
17.55 a la venta.
Banamex:
16.66 a la compra.
17.62 a la venta.
Scotiabank:
16.65 a la compra.
17.85 a la venta.
¿Por qué sube el dólar?
Según un análisis financiero de Monex, el avance del dólar a inicios de semana se debe a la incertidumbre económica en Estados Unidos y el retroceso en la confianza del consumidor en México. Sin embargo, el peso ha sabido mantenerse a flote.
Así que si tienes que hacer algún movimiento, hoy podría ser un buen momento para cambiar tus dólares… pero no olvides revisar bien el tipo de cambio en ventanilla.