Dolphins convierten a De'Von Achane en el tercer corredor mejor pagado de la NFL

Poco se comenta de lo desastrosa que fue la Temporada 2025 de los Miami Dolphins. El equipo de Florida terminó por ser uno de los peores de la NFL y comenzó una reestructuración que llevará tiempo en ver resultados; sin embargo, con todo y los problemas, lograron llegar a un acuerdo con el corredor De'Von Achane.

De acuerdo con ESPN, los Delfines y el corredor que entrará a su cuarto año acordaron una extensión de contrato de cuatro años y 64 millones de dólares; aunque los bonos podrían elevar su salario en 68 millones.

Los 16 millones de dólares que el ex de Texas A&M recibirá por año lo convertirán en el tercer corredor mejor pagado en su posición. Este es el primer acuerdo importante de la gestión del nuevo gerente general de los Dolphins, Jon-Eric Sullivan.

De'Von Achane, corredor de los Miami Dolphins | AP

Las reacciones sobre De'Von Achane

El corredor viene de la mejor temporada de su carrera, con números -por decir lo menos- de videojuego. De'Von Achane logró mil 350 yardas por tierra en 2025 y fue seleccionado para su primer Pro Bowl, además de que a lo largo de su carrera ha mostrado una gran habilidad con las manos a la hora de hacer recepciones.

"Es dinámico. Quiero decir, hay jugadas en las que ni siquiera tiene el bloqueo adecuado y aun así consigue seis o siete yardas", comentó en marzo Jeff Hafley, entrenador de los Dolphins. "Su visión, su aceleración, la forma en que puede recibir el balón saliendo desde el backfield... es muy difícil de defender".

De'Von Achane, corredor de los Miami Dolphins | AP

¿Será De'Von Achane pieza clave?

No hay otra razón para ofrecer un contrato de esa magnitud si no piensan usar a De'Von Achane de manera proactiva. En la conferencia de prensa de presentación de Jeff Hafley, el nuevo entrenador en jefe de los Miami Dolphins aseguró que buscarán un ataque terrestre eficaz en las próximas campañas.

Por si fuera poco, Kadyn Proctor, el tackle ofensivo novato de los Dolphins, comentó lo siguiente: "Saber que estás bloqueando para un tipo que te facilita el trabajo... simplemente tienes que mantener tu bloqueo tanto tiempo como puedas, esforzarte y mostrar esa garra y dureza. Él se encargará de generar las jugadas. Es un corredor excepcional, rapidísimo, y estoy impaciente por bloquear para él".