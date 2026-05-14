Henry Martín rompe el silencio y ofrece disculpas tras eliminación del América

Después de la eliminación del América en el Clausura 2026 a manos de Pumas, el delantero Henry Martín rompió el silencio para ofrecer disculpas por el penalti que erró en el partido de Vuelta de los Cuartos de Final.

El encuentro, celebrado en el Estadio Olímpico Universitario, terminó con un empate 3-3. Aunque el marcador global fue de 6-6, Pumas avanzó a las Semifinales gracias a su mejor posición en la tabla general, dejando a las Águilas en el camino.

A través de sus redes sociales, el capitán americanista expresó su sentir tras el fallo que pudo haber cambiado el rumbo de la eliminatoria. "Sé lo que representa este club. Sé lo que significa ponerse esta camiseta y defender estos colores; por eso, sé que les fallé", manifestó Martín.

Henry Martín, en el fallo ante Pumas | IMAGO7

¿Qué más dijo Henry Martín?

El atacante reconoció el peso de su error y asumió su rol en el resultado adverso. "No hay excusas ni palabras que cambien lo que pasó. Hay jugadas que se quedan para siempre en la cabeza y esta es una de ellas", añadió, mostrando su frustración.

En su mensaje, Martín se dirigió directamente a la afición azulcrema, compartiendo su dolor por no haber conseguido el objetivo. "No me voy a esconder. Me toca aceptar la responsabilidad como capitán, como americanista y como alguien que ama profundamente a este club. Entiendo su enojo, su tristeza y su decepción, porque yo también las siento", escribió.

Asegura regreso del América

"Quiero pedirles perdón de corazón; perdón por no haber podido darles esa alegría que merecían y porque sé cuánto soñábamos con otra noche histórica que estuvimos a punto de lograr", continuó el delantero.

El delantero de las Águilas aseguró que el equipo volverá, tal y como su grandeza lo dicta. "Por eso sé que volveremos más fuertes, volveremos a ganar los títulos que se merece ésta institución. Porque si algo tiene el América es que nunca, nunca se da por vencido".