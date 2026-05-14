¡Leyenda eterna! Manuel Neuer seguirá defendiendo el arco del Bayern hasta 2027

La historia entre Manuel Neuer y el Bayern Múnich todavía no llega a su final. De acuerdo con información del diario alemán BILD, las negociaciones para renovar el contrato del experimentado arquero ya se encuentran en su fase final y únicamente faltan detalles legales para hacer oficial el acuerdo.

Según el reporte, ambas partes llevan alrededor de diez días trabajando en la recta definitiva de la renovación. Actualmente, solo resta la aprobación final de los abogados antes de que Neuer se reúna con la directiva del Bayern para firmar el nuevo vínculo.

El nuevo contrato tendría vigencia hasta junio de 2027, una noticia que representa un enorme respaldo para uno de los futbolistas más importantes en la historia del club alemán.

🚨 The agreement between Manuel Neuer and FC Bayern over new deal is at final stages since 10 days.



Final approval needed by lawyers on both sides and then Neuer will meet the directors to put pen to paper, as BILD reports.



New deal until June 2027. ❤️🤍✍🏼 pic.twitter.com/zltuleftX9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2026

Bayern quiere mantener a su líder bajo los tres postes

A pesar de las lesiones que marcaron parte de sus últimas temporadas, Manuel Neuer sigue siendo considerado una pieza fundamental dentro del vestidor del Bayern. Su liderazgo, experiencia y peso dentro del equipo continúan siendo factores clave para la directiva y el cuerpo técnico.

El arquero alemán ha defendido la camiseta bávara desde 2011 y, durante ese tiempo, se convirtió en uno de los mejores porteros de todos los tiempos, conquistando múltiples títulos nacionales e internacionales, incluida la Champions League.

Manuel Neuer durante el partido ante RB Leipzig | AP

Neuer busca seguir haciendo historia en Alemania

Con esta renovación, Neuer tendría la posibilidad de ampliar todavía más su legado con el Bayern y mantenerse activo en la élite europea rumbo a los próximos grandes torneos internacionales.

Manuel Neuer en partido

Además, la continuidad del guardameta también serviría como respaldo para la transición generacional del club, que poco a poco comienza a incorporar nuevas figuras pensando en el futuro.

Todo apunta a que el anuncio oficial podría llegar en los próximos días, confirmando así que Manuel Neuer seguirá siendo el dueño del arco del Bayern Múnich hasta 2027.