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Futbol

Mundial 2026: Escocia, todo lo que debes saber para la Copa del Mundo

Escocia en la Copa del Mundo | RÉCORD
Escocia en la Copa del Mundo | RÉCORD
Rafael Trujillo 00:00 - 21 mayo 2026
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Te presentamos todos los detalles a seguir de uno de los participantes del Mundial

La Copa del Mundo del 2026 ya está a la vuelta de la esquina por lo que es tiempo de descubrir todos los detalles clave de los 48 equipos participantes. Entre estos, destaca Escocia, quien regresa a la justa tras una larga espera.

Tuvieron que pasar casi 30 años pero Escocia finalmente ha regresado a la Copa de Mundo y, en este 2026, disputará su noveno torneo. Ahora, el equipo europeo buscará hacer historia al, por primera vez, superar la Fase de Grupos.

Escocia en Mundiales

Pese a una larga ausencia, Escocia tiene una amplia experiencia en la Copa del Mundo. Los Terriers de Tartán aparecieron en la máxima competencia de selecciones para la quinta edición, celebrada en Suiza 1954. El equipo no pudo participar en las ediciones previas debido a una disputa con la FIFA que los había mantenido fuera de la federación hasta 1946.

En 1950, Escocia logró calificar al Mundial pero decidieron no participar en el torneo, prologando su participación hasta una edición más tarde. En 1958 también jugaron en el certamen, sin embargo, su mejor momento llegó para 1974.

De Alemania 1974 hasta Italia 1990, la Selección europea participó en cinco copas consecutivas viviendo el mejor momento de su historia, sin embargo, en ninguna ocasión logró superar la primera ronda del torneo. Finalmente, en 1998 regresó al torneo pero el resultado fue el mismo.

Entre 1974 y 1990 Escocia participó en cinco mundiales distintos | INSTAGRAM
Entre 1974 y 1990 Escocia participó en cinco mundiales distintos | INSTAGRAM

Figura actual

Escocia no cuenta con una plantilla de super estrellas, sin embargo, tiene un par de futbolistas que han brillado en el futbol europeo durante las últimas temporadas. Entre estos jugadores destaca el centrocampista ofensivo Scott McTominay. Formado en Manchester United, el volante hoy brilla con Napoli y en el 2024 fue nombrado el Jugador Más Valioso de la liga italiana.

Además de McTominay, Andrew Robertson también destaca en el equipo. Pese a no jugar en un posición estelar, el defensor del Liverpool presume hoy de haber disputado 92 partidos con su selección y está a sólo 11 de ser el futbolista con más juegos en la historia del equipo.

McTominay marca gol de chilena | AP

Calendario de Escocia

Escocia salió sorteado como cabeza de grupo del Grupo C, mismo que compartirán con Brasil, Marruecos y Haití, por lo que deberán tener una actuación sublime para poder ser uno de los dos mejores equipos y así poder superar la Fase de Grupos por primera vez en su historia.

Haití vs. Escocia
13 de junio
19:00 horas del centro de México
Estadio de Boston

Escocia vs. Marruecos
19 de junio
16:00 horas del centro de México
Estadio de Boston

Escocia vs. Brasil
24 de junio
16:00 horas del centro de México
Estadio de Miami

Números totales en Mundiales

En ocho torneos distintos, Escocia ha logrado disputar 23 partidos, todos ellos en la Fase de Grupo del torneo. En este tiempo, el equipo ha sumado tan sólo cuatro triunfos, aunque nunca ha podido sumar dos en una misma edición del torneo.

Pese a no sumar victorias, el equipo europeo ha logrado sumar puntos en 11 de esos 23 partidos disputados pues, además de sus cuatro victorias, también ha empatado en otras siete ocasiones. Desafortunadamente las victorias son más con 12.

El mejor resultado del equipo ha sido un noveno lugar, el cual obtuvo en Alemania 1974 tras sumar un triunfo y dos empates. Aun así, no fue suficiente para poder superar la primera ronda del certamen.

Escocia ha logrado sumar cuatro victorias en la Copa del Mundo | INSTAGRAM
Escocia ha logrado sumar cuatro victorias en la Copa del Mundo | INSTAGRAM

Convocados

Jugadores

Posiciones

Club actual

Angus Gunn

Arquero

Nottingham Forest

Craig Gordon

Arquero

Heart of Midlothian

Liam Kelly

Arquero

Rangers

Aaron Hickey

Defensor

Brentford

Nathan Patterson

Defensor

Everton

Andy Robertson

Defensor

Liverpool

Kieran Tierney

Defensor

Celtic

Grant Hanley

Defensor

Hibernian

Jack Hendry

Defensor

Al-Ettifaq

John Souttar

Defensor

Rangers

Scott McKenna

Defensor

Dinamo Zagreb

Dom Hyam

Defensor

Wrexham

Anthony Ralston

Defensor

Celtic

Scott McTominay

Mediocampista

Napoli

John McGinn

Mediocampista

Aston Villa

Billy Gilmour

Mediocampista

Napoli

Ryan Christie

Mediocampista

Bournemouth

Lewis Ferguson

Mediocampista

Bologna

Kenny McLean

Mediocampista

Norwich

Ben Gannon-Doak

Mediocampista

Bournemouth

Findlay Curtis

Mediocampista

Rangers

Lawrence Shankland

Delantero

Heart of Midlothian

Lyndon Dykes

Delantero

Charlton

Ché Adams

Delantero

Torino

George Hirst

Delantero

Ipswich

Ross Stewart

Delantero

Southampton

Escocia buscará hacer historia en la Copa del Mundo 2026 | INSTAGRAM
Escocia buscará hacer historia en la Copa del Mundo 2026 | INSTAGRAM
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