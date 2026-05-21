Mundial 2026: Escocia, todo lo que debes saber para la Copa del Mundo
La Copa del Mundo del 2026 ya está a la vuelta de la esquina por lo que es tiempo de descubrir todos los detalles clave de los 48 equipos participantes. Entre estos, destaca Escocia, quien regresa a la justa tras una larga espera.
Tuvieron que pasar casi 30 años pero Escocia finalmente ha regresado a la Copa de Mundo y, en este 2026, disputará su noveno torneo. Ahora, el equipo europeo buscará hacer historia al, por primera vez, superar la Fase de Grupos.
Escocia en Mundiales
Pese a una larga ausencia, Escocia tiene una amplia experiencia en la Copa del Mundo. Los Terriers de Tartán aparecieron en la máxima competencia de selecciones para la quinta edición, celebrada en Suiza 1954. El equipo no pudo participar en las ediciones previas debido a una disputa con la FIFA que los había mantenido fuera de la federación hasta 1946.
En 1950, Escocia logró calificar al Mundial pero decidieron no participar en el torneo, prologando su participación hasta una edición más tarde. En 1958 también jugaron en el certamen, sin embargo, su mejor momento llegó para 1974.
De Alemania 1974 hasta Italia 1990, la Selección europea participó en cinco copas consecutivas viviendo el mejor momento de su historia, sin embargo, en ninguna ocasión logró superar la primera ronda del torneo. Finalmente, en 1998 regresó al torneo pero el resultado fue el mismo.
Figura actual
Escocia no cuenta con una plantilla de super estrellas, sin embargo, tiene un par de futbolistas que han brillado en el futbol europeo durante las últimas temporadas. Entre estos jugadores destaca el centrocampista ofensivo Scott McTominay. Formado en Manchester United, el volante hoy brilla con Napoli y en el 2024 fue nombrado el Jugador Más Valioso de la liga italiana.
Además de McTominay, Andrew Robertson también destaca en el equipo. Pese a no jugar en un posición estelar, el defensor del Liverpool presume hoy de haber disputado 92 partidos con su selección y está a sólo 11 de ser el futbolista con más juegos en la historia del equipo.
Calendario de Escocia
Escocia salió sorteado como cabeza de grupo del Grupo C, mismo que compartirán con Brasil, Marruecos y Haití, por lo que deberán tener una actuación sublime para poder ser uno de los dos mejores equipos y así poder superar la Fase de Grupos por primera vez en su historia.
Haití vs. Escocia
13 de junio
19:00 horas del centro de México
Estadio de Boston
Escocia vs. Marruecos
19 de junio
16:00 horas del centro de México
Estadio de Boston
Escocia vs. Brasil
24 de junio
16:00 horas del centro de México
Estadio de Miami
Números totales en Mundiales
En ocho torneos distintos, Escocia ha logrado disputar 23 partidos, todos ellos en la Fase de Grupo del torneo. En este tiempo, el equipo ha sumado tan sólo cuatro triunfos, aunque nunca ha podido sumar dos en una misma edición del torneo.
Pese a no sumar victorias, el equipo europeo ha logrado sumar puntos en 11 de esos 23 partidos disputados pues, además de sus cuatro victorias, también ha empatado en otras siete ocasiones. Desafortunadamente las victorias son más con 12.
El mejor resultado del equipo ha sido un noveno lugar, el cual obtuvo en Alemania 1974 tras sumar un triunfo y dos empates. Aun así, no fue suficiente para poder superar la primera ronda del certamen.
Convocados
Jugadores
Posiciones
Club actual
Angus Gunn
Arquero
Nottingham Forest
Craig Gordon
Arquero
Heart of Midlothian
Liam Kelly
Arquero
Rangers
Aaron Hickey
Defensor
Brentford
Nathan Patterson
Defensor
Everton
Andy Robertson
Defensor
Liverpool
Kieran Tierney
Defensor
Celtic
Grant Hanley
Defensor
Hibernian
Jack Hendry
Defensor
Al-Ettifaq
John Souttar
Defensor
Rangers
Scott McKenna
Defensor
Dinamo Zagreb
Dom Hyam
Defensor
Wrexham
Anthony Ralston
Defensor
Celtic
Scott McTominay
Mediocampista
Napoli
John McGinn
Mediocampista
Aston Villa
Billy Gilmour
Mediocampista
Napoli
Ryan Christie
Mediocampista
Bournemouth
Lewis Ferguson
Mediocampista
Bologna
Kenny McLean
Mediocampista
Norwich
Ben Gannon-Doak
Mediocampista
Bournemouth
Findlay Curtis
Mediocampista
Rangers
Lawrence Shankland
Delantero
Heart of Midlothian
Lyndon Dykes
Delantero
Charlton
Ché Adams
Delantero
Torino
George Hirst
Delantero
Ipswich
Ross Stewart
Delantero
Southampton