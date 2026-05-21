Mundial 2026: Escocia, todo lo que debes saber para la Copa del Mundo

La Copa del Mundo del 2026 ya está a la vuelta de la esquina por lo que es tiempo de descubrir todos los detalles clave de los 48 equipos participantes. Entre estos, destaca Escocia, quien regresa a la justa tras una larga espera.

Tuvieron que pasar casi 30 años pero Escocia finalmente ha regresado a la Copa de Mundo y, en este 2026, disputará su noveno torneo. Ahora, el equipo europeo buscará hacer historia al, por primera vez, superar la Fase de Grupos.

Escocia en Mundiales

Pese a una larga ausencia, Escocia tiene una amplia experiencia en la Copa del Mundo. Los Terriers de Tartán aparecieron en la máxima competencia de selecciones para la quinta edición, celebrada en Suiza 1954. El equipo no pudo participar en las ediciones previas debido a una disputa con la FIFA que los había mantenido fuera de la federación hasta 1946.

En 1950, Escocia logró calificar al Mundial pero decidieron no participar en el torneo, prologando su participación hasta una edición más tarde. En 1958 también jugaron en el certamen, sin embargo, su mejor momento llegó para 1974.

De Alemania 1974 hasta Italia 1990, la Selección europea participó en cinco copas consecutivas viviendo el mejor momento de su historia, sin embargo, en ninguna ocasión logró superar la primera ronda del torneo. Finalmente, en 1998 regresó al torneo pero el resultado fue el mismo.

Entre 1974 y 1990 Escocia participó en cinco mundiales distintos | INSTAGRAM

Figura actual

Escocia no cuenta con una plantilla de super estrellas, sin embargo, tiene un par de futbolistas que han brillado en el futbol europeo durante las últimas temporadas. Entre estos jugadores destaca el centrocampista ofensivo Scott McTominay. Formado en Manchester United, el volante hoy brilla con Napoli y en el 2024 fue nombrado el Jugador Más Valioso de la liga italiana.

Además de McTominay, Andrew Robertson también destaca en el equipo. Pese a no jugar en un posición estelar, el defensor del Liverpool presume hoy de haber disputado 92 partidos con su selección y está a sólo 11 de ser el futbolista con más juegos en la historia del equipo.

McTominay marca gol de chilena | AP

Calendario de Escocia

Escocia salió sorteado como cabeza de grupo del Grupo C, mismo que compartirán con Brasil, Marruecos y Haití, por lo que deberán tener una actuación sublime para poder ser uno de los dos mejores equipos y así poder superar la Fase de Grupos por primera vez en su historia.

Haití vs. Escocia

13 de junio

19:00 horas del centro de México

Estadio de Boston

Escocia vs. Marruecos

19 de junio

16:00 horas del centro de México

Estadio de Boston

Escocia vs. Brasil

24 de junio

16:00 horas del centro de México

Estadio de Miami

Números totales en Mundiales

En ocho torneos distintos, Escocia ha logrado disputar 23 partidos, todos ellos en la Fase de Grupo del torneo. En este tiempo, el equipo ha sumado tan sólo cuatro triunfos, aunque nunca ha podido sumar dos en una misma edición del torneo.

Pese a no sumar victorias, el equipo europeo ha logrado sumar puntos en 11 de esos 23 partidos disputados pues, además de sus cuatro victorias, también ha empatado en otras siete ocasiones. Desafortunadamente las victorias son más con 12.

El mejor resultado del equipo ha sido un noveno lugar, el cual obtuvo en Alemania 1974 tras sumar un triunfo y dos empates. Aun así, no fue suficiente para poder superar la primera ronda del certamen.

Escocia ha logrado sumar cuatro victorias en la Copa del Mundo | INSTAGRAM

Convocados

Jugadores Posiciones Club actual Angus Gunn Arquero Nottingham Forest Craig Gordon Arquero Heart of Midlothian Liam Kelly Arquero Rangers Aaron Hickey Defensor Brentford Nathan Patterson Defensor Everton Andy Robertson Defensor Liverpool Kieran Tierney Defensor Celtic Grant Hanley Defensor Hibernian Jack Hendry Defensor Al-Ettifaq John Souttar Defensor Rangers Scott McKenna Defensor Dinamo Zagreb Dom Hyam Defensor Wrexham Anthony Ralston Defensor Celtic Scott McTominay Mediocampista Napoli John McGinn Mediocampista Aston Villa Billy Gilmour Mediocampista Napoli Ryan Christie Mediocampista Bournemouth Lewis Ferguson Mediocampista Bologna Kenny McLean Mediocampista Norwich Ben Gannon-Doak Mediocampista Bournemouth Findlay Curtis Mediocampista Rangers Lawrence Shankland Delantero Heart of Midlothian Lyndon Dykes Delantero Charlton Ché Adams Delantero Torino George Hirst Delantero Ipswich Ross Stewart Delantero Southampton