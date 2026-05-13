Mundial 2026: Egipto, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo
La Selección de Egipto llega a la Copa del Mundo 2026 con una mezcla de revancha y esperanza. Tras el amargo trago de quedar fuera en Qatar 2022, "Los Faraones" —actualmente en el puesto 29 del Ranking FIFA— se presentan en Norteamérica para disputar apenas su cuarto Mundial
El camino hacia Norteamérica fue relativamente sencillo para el conjunto egipcio. Bajo una estructura sólida, lograron avanzar de manera invicta en el Grupo A de las Eliminatorias de la CAF el año anterior. Si bien es cierto que la suerte los acompañó al compartir sector con combinados de menor peso como Burkina Faso, Sierra Leona, Guinea Bisáu, Etiopía y Yibuti, la solvencia con la que resolvieron cada compromiso dejó claro que el equipo está un escalón por encima de la media en su confederación.
De acuerdo con las métricas actuales de la FIFA, Egipto se presenta en este Mundial como el cuarto mejor equipo de los nueve representantes africanos, situándose únicamente por debajo de potencias establecidas como Marruecos, Senegal y Argelia. Este estatus les otorga una responsabilidad mayor: demostrar que pueden competir de tú a tú con las potencias de otras latitudes.
CALENDARIO DE EGIPTO EN FASE DE GRUPOS
El sorteo ha sido relativamente benévolo con las aspiraciones de los dirigidos por Hossam Hassan. Encuadrados en el Grupo G, Egipto compartirá sector con Bélgica, Nueva Zelanda e Irán. Esta configuración abre un abanico de posibilidades reales para pelear directamente por el segundo o incluso el tercer puesto, lo que les permitiría soñar con una clasificación inédita a la fase de eliminación directa.
Un factor que podría jugar a su favor es la estabilidad logística. La selección egipcia contará con la ventaja de disputar dos de sus tres encuentros de la primera fase en la ciudad de Seattle, mientras que el duelo restante se llevará a cabo en Canadá. Evitar traslados excesivamente largos en un torneo de estas dimensiones geográficas es un alivio para la recuperación física de los futbolistas.
Partido
Fecha
Hora
Sede
Bélgica vs Egipto
15 de junio
13:00 hrs
Seattle
Nueva Zelanda vs Egipto
21 de junio
19:00 hrs
Vancouver
Egipto vs Irán
26 de junio
21:00 hrs
Seattle
FIGURA ACTUAL: MOHAMED SALAH
Hablar de Egipto es, inevitablemente, hablar de Mohamed Salah. A sus 33 años, el atacante llega como la máxima figura en la historia del fútbol de su país y el gran responsable de haber devuelto a los suyos al mapa mundialista, tal como lo hizo en Rusia 2018. Sin embargo, para Salah esta Copa del Mundo representa una deuda pendiente. En 2018, una lesión en el hombro mermó su rendimiento y solo le permitió disputar dos de los tres partidos de la fase de grupos. Aun con esa limitante física, el "Faraón" anotó los dos únicos goles de su equipo en aquel torneo ante Rusia y Arabia Saudita.
Consciente de que la ventana de tiempo se cierra y que para una selección como la egipcia nunca hay garantías de volver pronto, Salah asume este Mundial como su posible despedida de las grandes citas internacionales.
NÚMEROS DE EGIPTO EN MUNDIALES
La historia de Egipto en los Mundiales es, hasta ahora, una cuenta pendiente. Con participaciones previas en Italia 1934, Italia 1990 y Rusia 2018, el equipo nacional nunca ha logrado superar la fase de grupos.
Más drástico aún es el registro estadístico que indica que no han conseguido una sola victoria en los siete partidos que han disputado históricamente en el certamen. Por ello, el 2026 se presenta como la oportunidad ideal para romper la racha y escribir una nueva página dorada.
Partidos jugados
7
Partidos ganados
0
Partidos empatados
2
Partidos perdidos
5
Goles a favor
5
Goles en contra
12
Títulos
0
Mejor participación
Rusia 2018 (Fase de Grupos)
DIRECTOR TÉCNICO: HOSSAM HASSAN
Al frente del banquillo se encuentra Hossam Hassan. El técnico, nacido en Helwan, asumió el cargo en febrero de 2024 en pleno ciclo mundialista. A pesar de contar con casi veinte años de experiencia, Hassan ha desarrollado toda su carrera en el ámbito local y aún no cuenta con títulos en su palmarés como entrenador. Sin embargo, su gestión ha devuelto la solidez defensiva y el orden táctico que permitieron a Egipto clasificar sin conocer la derrota.
CONVOCATORIA DE EGIPTO
La lista Final de Egipto para la Copa del Mundo aún no está definida, sin embargo, esta es fue la convocatoria de la última Fecha FIFA y apunta a ser muy cercana a lo que se verá en el Mundial.
Jugador
Posición
Equipo
Oufa Shobeir
Portero
Al Ahly
Mohamed El Shenawy
Portero
Al Ahly
El Mahdy Soliman
Portero
Zamalek
Mohamed Hany
Defensa
Al Ahly
Yasser Ibrahim
Defensa
Al Ahly
Hamdy Fathy
Defensa
Al-Wakrah
Ahmed Fatouh
Defensa
Zamalek
Ramy Rabia
Defensa
Al-Ain
Mohamed Abdelmonem
Defensa
Niza
Hossam Abdelmaguid
Defensa
Zamalek
Mohamed Alaa
Defensa
El Gouna
Khaled Sobhi
Defensa
El Masry
Mohanad Lasheen
Mediocampista
Pyramids FC
Marwan Ateya
Mediocampista
Al Ahly
Emam Ashour
Mediocampista
Al Ahly
Tarek Alaa
Mediocampista
Zed FC
Ahmed Kouka
Mediocampista
Al Ahly
Mahmoud Saber
Mediocampista
Zed FC
Zizo (Ahmed Sayed)
Delantero
Al Ahly
Islam Issa
Delantero
Cleopatra FC
Omar Marmoush
Delantero
Manchester City
Trezeguet
Delantero
Al Ahly
Ibrahim Adel
Delantero
Pyramids FC
Haissem Hassan
Delantero
Real Oviedo
Nasser Mansy
Delantero
Zamalek
Mostafa Mohamed
Delantero
Nantes
Mohamed Salah
Delantero
Liverpool