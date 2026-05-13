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Futbol

Mundial 2026: Egipto, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo

Selección de Egipto | AFP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 07:00 - 13 mayo 2026
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Los Faraones disputará la cuarta Copa del Mundo en su historia

La Selección de Egipto llega a la Copa del Mundo 2026 con una mezcla de revancha y esperanza. Tras el amargo trago de quedar fuera en Qatar 2022, "Los Faraones" —actualmente en el puesto 29 del Ranking FIFA— se presentan en Norteamérica para disputar apenas su cuarto Mundial

Egipto l AP

El camino hacia Norteamérica fue relativamente sencillo para el conjunto egipcio. Bajo una estructura sólida, lograron avanzar de manera invicta en el Grupo A de las Eliminatorias de la CAF el año anterior. Si bien es cierto que la suerte los acompañó al compartir sector con combinados de menor peso como Burkina Faso, Sierra Leona, Guinea Bisáu, Etiopía y Yibuti, la solvencia con la que resolvieron cada compromiso dejó claro que el equipo está un escalón por encima de la media en su confederación.

De acuerdo con las métricas actuales de la FIFA, Egipto se presenta en este Mundial como el cuarto mejor equipo de los nueve representantes africanos, situándose únicamente por debajo de potencias establecidas como Marruecos, Senegal y Argelia. Este estatus les otorga una responsabilidad mayor: demostrar que pueden competir de tú a tú con las potencias de otras latitudes.

CALENDARIO DE EGIPTO EN FASE DE GRUPOS

El sorteo ha sido relativamente benévolo con las aspiraciones de los dirigidos por Hossam Hassan. Encuadrados en el Grupo G, Egipto compartirá sector con Bélgica, Nueva Zelanda e Irán. Esta configuración abre un abanico de posibilidades reales para pelear directamente por el segundo o incluso el tercer puesto, lo que les permitiría soñar con una clasificación inédita a la fase de eliminación directa.

Un factor que podría jugar a su favor es la estabilidad logística. La selección egipcia contará con la ventaja de disputar dos de sus tres encuentros de la primera fase en la ciudad de Seattle, mientras que el duelo restante se llevará a cabo en Canadá. Evitar traslados excesivamente largos en un torneo de estas dimensiones geográficas es un alivio para la recuperación física de los futbolistas.

Partido

Fecha

Hora

Sede

Bélgica vs Egipto

15 de junio

13:00 hrs

Seattle

Nueva Zelanda vs Egipto

21 de junio

19:00 hrs

Vancouver

Egipto vs Irán

26 de junio

21:00 hrs

Seattle

FIGURA ACTUAL: MOHAMED SALAH

Hablar de Egipto es, inevitablemente, hablar de Mohamed Salah. A sus 33 años, el atacante llega como la máxima figura en la historia del fútbol de su país y el gran responsable de haber devuelto a los suyos al mapa mundialista, tal como lo hizo en Rusia 2018. Sin embargo, para Salah esta Copa del Mundo representa una deuda pendiente. En 2018, una lesión en el hombro mermó su rendimiento y solo le permitió disputar dos de los tres partidos de la fase de grupos. Aun con esa limitante física, el "Faraón" anotó los dos únicos goles de su equipo en aquel torneo ante Rusia y Arabia Saudita.

Consciente de que la ventana de tiempo se cierra y que para una selección como la egipcia nunca hay garantías de volver pronto, Salah asume este Mundial como su posible despedida de las grandes citas internacionales.

Mohamed Salah | AFP

NÚMEROS DE EGIPTO EN MUNDIALES

La historia de Egipto en los Mundiales es, hasta ahora, una cuenta pendiente. Con participaciones previas en Italia 1934, Italia 1990 y Rusia 2018, el equipo nacional nunca ha logrado superar la fase de grupos.

Más drástico aún es el registro estadístico que indica que no han conseguido una sola victoria en los siete partidos que han disputado históricamente en el certamen. Por ello, el 2026 se presenta como la oportunidad ideal para romper la racha y escribir una nueva página dorada.

Partidos jugados

7

Partidos ganados

0

Partidos empatados

2

Partidos perdidos

5

Goles a favor

5

Goles en contra

12

Títulos

0

Mejor participación

Rusia 2018 (Fase de Grupos)

Egipto en Rusia 2018 | IMAGO7

DIRECTOR TÉCNICO: HOSSAM HASSAN

Al frente del banquillo se encuentra Hossam Hassan. El técnico, nacido en Helwan, asumió el cargo en febrero de 2024 en pleno ciclo mundialista. A pesar de contar con casi veinte años de experiencia, Hassan ha desarrollado toda su carrera en el ámbito local y aún no cuenta con títulos en su palmarés como entrenador. Sin embargo, su gestión ha devuelto la solidez defensiva y el orden táctico que permitieron a Egipto clasificar sin conocer la derrota.

Hossam Hassan, DT de Egipto | AFP

CONVOCATORIA DE EGIPTO

La lista Final de Egipto para la Copa del Mundo aún no está definida, sin embargo, esta es fue la convocatoria de la última Fecha FIFA y apunta a ser muy cercana a lo que se verá en el Mundial.

Jugador

Posición

Equipo

Oufa Shobeir

Portero

Al Ahly

Mohamed El Shenawy

Portero

Al Ahly

El Mahdy Soliman

Portero

Zamalek

Mohamed Hany

Defensa

Al Ahly

Yasser Ibrahim

Defensa

Al Ahly

Hamdy Fathy

Defensa

Al-Wakrah

Ahmed Fatouh

Defensa

Zamalek

Ramy Rabia

Defensa

Al-Ain

Mohamed Abdelmonem

Defensa

Niza

Hossam Abdelmaguid

Defensa

Zamalek

Mohamed Alaa

Defensa

El Gouna

Khaled Sobhi

Defensa

El Masry

Mohanad Lasheen

Mediocampista

Pyramids FC

Marwan Ateya

Mediocampista

Al Ahly

Emam Ashour

Mediocampista

Al Ahly

Tarek Alaa

Mediocampista

Zed FC

Ahmed Kouka

Mediocampista

Al Ahly

Mahmoud Saber

Mediocampista

Zed FC

Zizo (Ahmed Sayed)

Delantero

Al Ahly

Islam Issa

Delantero

Cleopatra FC

Omar Marmoush

Delantero

Manchester City

Trezeguet

Delantero

Al Ahly

Ibrahim Adel

Delantero

Pyramids FC

Haissem Hassan

Delantero

Real Oviedo

Nasser Mansy

Delantero

Zamalek

Mostafa Mohamed

Delantero

Nantes

Mohamed Salah

Delantero

Liverpool

Selección de Egipto | AFP
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