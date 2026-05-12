Mundial 2026: Las fechas clave para conocer a los convocados de cada país

Comienza la cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo 2026, que arrancará el próximo 11 de junio. Las selecciones de Bosnia y Herzegovina y Suecia se convirtieron en las primeras en revelar a sus 26 guerreros que viajarán a Norteamérica para disputar el torneo más importante del futbol mundial.

El Mundial 2026 será la edición más grande en la historia de la FIFA con 48 selecciones./ AP

Sin embargo, todavía faltan 46 selecciones por presentar sus convocatorias oficiales, y aquí te contaremos en qué fechas se darán a conocer las listas definitivas de cada una de ellas rumbo a la justa mundialista.

La FIFA dará a conocer la lista oficial de los 48 países participantes el próximo 2 de junio, por lo que los cuerpos técnicos de las selecciones clasificadas tienen poco más de tres semanas para elegir a sus mejores futbolistas, definir recambios y conformar un grupo capaz de competir en la Copa del Mundo más grande de la historia.

Copa del Mundo de la FIFA | MEXSPORT

Previamente, todas las selecciones entregaron una lista provisional de hasta 55 jugadores, lo que permitirá sustituir a algún futbolista inscrito en la convocatoria definitiva en caso de lesión grave o enfermedad, siempre y cuando el cambio se realice a más tardar 24 horas antes del debut de cada selección en el Mundial.

¿CUÁNDO ANUNCIAN LAS SELECCIONES SU LISTA DEFINITIVA?

Francia: 14 de mayo

Nueva Zelanda: 14 de mayo

Bélgica: 15 de mayo

Costa de Marfil: 15 de mayo

Japón: 15 de mayo

Túnez: 15 de mayo

Corea del Sur: 16 de mayo

Brasil: 18 de mayo

Austria: 18 de mayo

República Democrática del Congo: 18 de mayo

Portugal: 19 de mayo

Suiza: 20 de mayo

Marruecos: 21 de mayo

Alemania: 21 de mayo

Noruega: 21 de mayo

Inglaterra: 22 de mayo

España: 25 de mayo

Países Bajos: 25 de mayo

Estados Unidos: 26 de mayo

Panamá: 26 de mayo

Colombia: 29 de mayo

Argentina: 30 de mayo

México: 1 de junio

Australia: 1 de junio

Croacia: 1 de junio