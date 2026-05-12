Mundial 2026: Las fechas clave para conocer a los convocados de cada país
Comienza la cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo 2026, que arrancará el próximo 11 de junio. Las selecciones de Bosnia y Herzegovina y Suecia se convirtieron en las primeras en revelar a sus 26 guerreros que viajarán a Norteamérica para disputar el torneo más importante del futbol mundial.
Sin embargo, todavía faltan 46 selecciones por presentar sus convocatorias oficiales, y aquí te contaremos en qué fechas se darán a conocer las listas definitivas de cada una de ellas rumbo a la justa mundialista.
La FIFA dará a conocer la lista oficial de los 48 países participantes el próximo 2 de junio, por lo que los cuerpos técnicos de las selecciones clasificadas tienen poco más de tres semanas para elegir a sus mejores futbolistas, definir recambios y conformar un grupo capaz de competir en la Copa del Mundo más grande de la historia.
Previamente, todas las selecciones entregaron una lista provisional de hasta 55 jugadores, lo que permitirá sustituir a algún futbolista inscrito en la convocatoria definitiva en caso de lesión grave o enfermedad, siempre y cuando el cambio se realice a más tardar 24 horas antes del debut de cada selección en el Mundial.
¿CUÁNDO ANUNCIAN LAS SELECCIONES SU LISTA DEFINITIVA?
Francia: 14 de mayo
Nueva Zelanda: 14 de mayo
Bélgica: 15 de mayo
Costa de Marfil: 15 de mayo
Japón: 15 de mayo
Túnez: 15 de mayo
Corea del Sur: 16 de mayo
Brasil: 18 de mayo
Austria: 18 de mayo
República Democrática del Congo: 18 de mayo
Portugal: 19 de mayo
Suiza: 20 de mayo
Marruecos: 21 de mayo
Alemania: 21 de mayo
Noruega: 21 de mayo
Inglaterra: 22 de mayo
España: 25 de mayo
Países Bajos: 25 de mayo
Estados Unidos: 26 de mayo
Panamá: 26 de mayo
Colombia: 29 de mayo
Argentina: 30 de mayo
México: 1 de junio
Australia: 1 de junio
Croacia: 1 de junio