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Futbol

Mundial 2026: Las fechas clave para conocer a los convocados de cada país

ROTA MUNDIAL 2026 | RÉCORD
ROTA MUNDIAL 2026 | RÉCORD
Mario Ángel Guzmán Domínguez
Mario Ángel Guzmán Domínguez 17:05 - 12 mayo 2026
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Luego de entregar la prelista de 55 jugadores, las 48 selecciones tendrán que reducir su convocatoria a solo 26 futbolistas

Comienza la cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo 2026, que arrancará el próximo 11 de junio. Las selecciones de Bosnia y Herzegovina y Suecia se convirtieron en las primeras en revelar a sus 26 guerreros que viajarán a Norteamérica para disputar el torneo más importante del futbol mundial.

El Mundial 2026 será la edición más grande en la historia de la FIFA con 48 selecciones./ AP

Sin embargo, todavía faltan 46 selecciones por presentar sus convocatorias oficiales, y aquí te contaremos en qué fechas se darán a conocer las listas definitivas de cada una de ellas rumbo a la justa mundialista.

La FIFA dará a conocer la lista oficial de los 48 países participantes el próximo 2 de junio, por lo que los cuerpos técnicos de las selecciones clasificadas tienen poco más de tres semanas para elegir a sus mejores futbolistas, definir recambios y conformar un grupo capaz de competir en la Copa del Mundo más grande de la historia.

Copa del Mundo de la FIFA | MEXSPORT
Copa del Mundo de la FIFA | MEXSPORT

Previamente, todas las selecciones entregaron una lista provisional de hasta 55 jugadores, lo que permitirá sustituir a algún futbolista inscrito en la convocatoria definitiva en caso de lesión grave o enfermedad, siempre y cuando el cambio se realice a más tardar 24 horas antes del debut de cada selección en el Mundial.

¿CUÁNDO ANUNCIAN LAS SELECCIONES SU LISTA DEFINITIVA?

  • Francia: 14 de mayo

  • Nueva Zelanda: 14 de mayo

  • Bélgica: 15 de mayo

  • Costa de Marfil: 15 de mayo

  • Japón: 15 de mayo

  • Túnez: 15 de mayo

  • Corea del Sur: 16 de mayo

  • Brasil: 18 de mayo

  • Austria: 18 de mayo

  • República Democrática del Congo: 18 de mayo

  • Portugal: 19 de mayo

  • Suiza: 20 de mayo

  • Marruecos: 21 de mayo

  • Alemania: 21 de mayo

  • Noruega: 21 de mayo

  • Inglaterra: 22 de mayo

  • España: 25 de mayo

  • Países Bajos: 25 de mayo

  • Estados Unidos: 26 de mayo

  • Panamá: 26 de mayo

  • Colombia: 29 de mayo

  • Argentina: 30 de mayo

  • México: 1 de junio

  • Australia: 1 de junio

  • Croacia: 1 de junio

Trionda, balón para la Copa del Mundo | MEXSPORT
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