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Futbol

Reinauguración del Estadio Azteca se llena de color con espectacular show de medio tiempo

Show de luces en el medio tiempo México vs. Portugal en la reinauguración del Estadio Barnorte | Miguel Pontón @migueluk
Axel Fernández
Axel Fernández 20:49 - 28 marzo 2026
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Durante el descanso del México vs. Portugal, la emoción llegó a tu punto más alto con un Coloso de Santa Úrsula vibrante

A pocos segundos del pitido de medio tiempo del México vs. Portugal, las luces del Estadio Azteca se apagaron por unos segundos para dar paso a un espectacular show de medio tiempo en la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula.

Espectáculo de medio tiempo en el Estadio Azteca: luces, emoción y tradición mexicana

Un par de pequeños, representantes de la afición mexicana y su esperanza inagotable de cada cuatro años, caminaron sobre el césped del monumental. Llegaron al manchón de medio campo y, llenos de ilusión, evocaron la más profunda emoción y sentimiento tricolor.

"¿La cantamos?", enigma que se despejó en cuanto comenzaron las primeras notas del Cielito Lindo, que más que una canción es parte del ADN del Tri

Estadio Banorte show de luces | MexSPort

“Cielito Lindo” hace vibrar al Azteca en una reinauguración rumbo al Mundial 2026

Con la emblemática melodía, el juego de luces inició. A cada asistente al juego de reinauguración se le entregó una pulsera que sirvió para pintar de tres colores las gradas del Azteca: verde, blanco y rojo.

Show de luces en el medio tiempo México vs. Portugal en la reinauguración del Estadio Barnorte | Miguel Pontón @migueluk

La tonada fue acompañada con un canto salido desde el alma de los más de 80 mil asistentes al histórico juego que marca el banderazo de salida para el Mundial 2026.

Y todo esto solo fue una pequeña probada de todo lo que se viene: México debutará y abrirá la Copa del Mundo el 11 de julio ante Sudáfrica, en la tercera inauguración de la justa que se da en el Coloso de Santa Úrsula.

Estadio Banorte show de luces | MexSPort
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