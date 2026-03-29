Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Estadio Azteca: prueba superada para el Mundial 2026

El Estadio Banorte es la catedral del futbol mundial, en la reinauguración del inmueble de Coyacán
Axel Fernández
Axel Fernández 20:02 - 28 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Coloso de Santa Úrsula reabrió sus puertas tras casi dos años de trabajos de remodelación, de cara a su tercera Copa del Mundo

Es difícil opacar al radiante sol primaveral que cae cada año en el Valle de México. El Estadio Azteca lo hizo. Oficialmente, el Coloso de Santa Úrsula está listo para recibir su tercera Copa del Mundo de la FIFA, hazaña que ningún otro recinto ha logrado en la historia.

La opinión popular hasta hace unas semanas era de frialdad ante la llegada del torneo más importante de futbol a nuestro país, pero bastó que el gigante de Coyoacán reabriera sus puertas para que el espíritu mundialista se apoderara de la afición tricolor.

Estadio Banorte en el México vs Portugal l Miguel Pontón

El Coloso despertó

En cuanto el primer valiente salió con una playera verde del Tren Ligero cerca del mediodía, un río tricolor fluyó por la Calzada de Tlalpan. Los verdes, mayoría; los blancos, de moda, y los rojos, pocos y divididos entre motivos mexicanos y el emblema portugués con un gigante -y hoy ausente- Ronaldo en la espalda.

En tierra de movimiento perpetuo, solo el Azteca más la Selección mexicana pueden causar una vibración que no da miedo. Y ese río que comenzó tímidamente se convirtió en un mar ansioso de ovacionar cada pase del Tri.

Tala Rangel en el Estadio Banorte l Miguel Pontón

Pasadas las tres de la tarde, las barricadas policiales se hicieron a un lado y permitieron el acceso a los miles que ya esperaban para contarle a su descendencia que estuvieron ahí, "donde Pelé y Maradona jugaron", como un padre emocionado le dijo a su hijo en el laberíntico desfile de vallas.

¿Error y aprendizaje?

Como es natural, la primera vez casi nunca es perfecta. Y el ahora Estadio Banorte -y pronto Ciudad de México- se tiene que acostumbrar rápido al ajetreo de las masas queriendo ser parte de la historia, ya sea en el Mundial o con el regreso de la Liga MX y tres inquilinos: América, Cruz Azul y Atlante.

Las largas filas amenazaron con volverse eternas. La confusión de los accesos desesperó a más de uno. Pero no fue nada que no se pudiera resolver con la información adecuada. Al final, todo forma parte de un proceso de aprendizaje para llegar bien a la justa mundialista.

Matheus Nunes y Johan Vásquez peleando el balón | Miguel Pontón

Y se hizo la luz

En la época en la que los orígenes se suelen olvidar, este viejo de 60 años resiste y está vivo. El Azteca se alimenta de la esperanza tricolor que hoy más que nunca tiene ser correspondida con lo nunca antes hecho: más de cinco partidos.

Las luces, la música, los asientos nuevos y la modernidad necesaria para revitalizar al Azteca estimularon a las más de 80 mil almas que se unieron en un solo sentimiento, igual de verde que el radiante césped del Coloso.

El entremés ante Portugal solo fue pretexto para decirle a los hombres que pisan la cancha que México está con ello y mientras la fortaleza de Santa Úrsula siga de pie, todo es posible.

Últimos videos
Lo Último
21:36 ¡Huele a Mundial! México iguala sin goles ante Portugal y recibe abucheos en su regreso al Azteca
21:31 Penta El Zero Miedo acepta el reto del Hijo del Vikingo por el Campeonato Intercontinental de WWE
21:28 ¿Quién era el aficionado que murió en el Estadio Azteca antes del México vs Portugal?
21:16 ¿Quieren a Ochoa? Regresa el grito homofóbico contra el Tala Rangel en el México vs. Portugal
21:09 ¡Tremenda pifia! Hormiga González falla gol cantado en el México vs Portugal
20:52 ¡Chorizo power! Emotivo momento entre Alexis Vega y Paulinho en el Estadio Banorte
20:49 Reinauguración del Estadio Azteca se llena de color con espectacular show de medio tiempo
20:44 Zócalo de CDMX se llena de aficionados para ver el México vs Portugal en pantalla gigante
20:44 América no logra mantener ventaja y empata con Tigres en amistoso en Fecha FIFA
20:02 Estadio Azteca: prueba superada para el Mundial 2026
Tendencia
1
Futbol ¡Huele a Mundial! México iguala sin goles ante Portugal y recibe abucheos en su regreso al Azteca
2
Futbol ¿Quieren a Ochoa? Regresa el grito homofóbico contra el Tala Rangel en el México vs. Portugal
3
Futbol ¡Tremenda pifia! Hormiga González falla gol cantado en el México vs Portugal
4
Futbol Estadio Azteca: prueba superada para el Mundial 2026
5
Futbol Caos en el Estadio Banorte: asientos vacíos y problemas de visibilidad marcan el México vs. Portugal
6
Contra Fallece aficionado en el Estadio Banorte previo al México vs Portugal
Te recomendamos
¡Huele a Mundial! México iguala sin goles ante Portugal y recibe abucheos en su regreso al Azteca
Futbol
28/03/2026
¡Huele a Mundial! México iguala sin goles ante Portugal y recibe abucheos en su regreso al Azteca
Penta El Zero Miedo acepta el reto del Hijo del Vikingo por el Campeonato Intercontinental de WWE
Lucha
28/03/2026
Penta El Zero Miedo acepta el reto del Hijo del Vikingo por el Campeonato Intercontinental de WWE
¿Quién era el aficionado que murió en el Estadio Azteca antes del México vs Portugal?
Contra
28/03/2026
¿Quién era el aficionado que murió en el Estadio Azteca antes del México vs Portugal?
¿Quieren a Ochoa? Regresa el grito homofóbico contra el Tala Rangel en el México vs. Portugal
Futbol
28/03/2026
¿Quieren a Ochoa? Regresa el grito homofóbico contra el Tala Rangel en el México vs. Portugal
¡Tremenda pifia! Hormiga González falla gol cantado en el México vs Portugal
Futbol
28/03/2026
¡Tremenda pifia! Hormiga González falla gol cantado en el México vs Portugal
¡Chorizo power! Emotivo momento entre Alexis Vega y Paulinho en el Estadio Banorte
Futbol
28/03/2026
¡Chorizo power! Emotivo momento entre Alexis Vega y Paulinho en el Estadio Banorte