¡Maguito power! Fidalgo conmovido al entonar el Himno Nacional Mexicano

Y cumplió su promesa. Después de su salida del América con rumbo al Real Betis, Álvaro Fidalgo regresó a territorio mexicano, pero no lo hizo con el uniforme azulcrema, sino con la camiseta verde de la Selección Mexicana ante Portugal.

Oriundo de España, específicamente Asturias, pero más mexicano que el nopal. El regreso de Fidalgo a México también marcó el renacer del Estadio Azteca -ahora Banorte-, en un momento que quedó para la posteridad del balompié nacional.

Después de salir de ese largo túnel en el Coloso de Santa Úrsula, la ceremonia de los himnos retumbó desde los cimientos de la roca volcánica del volcán Xitle. Álvaro Fidalgo y sus compañeros entonaron el Himno Nacional Mexicana, con una emoción a flor de piel por parte del 'Maguito'.

Álvaro Fidalgo, jugador de la Selección Mexicana, durante el partido ante Portugal | MEXSPORT

Álvaro Fidalgo, de los más ovacionados por parte del público mexicano

Al momento de que su nombre resonó por todos los altavoces del Estadio Azteca, la afición mexicano respondió y le entregó una ovación al 19 de la Selección Mexicana. Algunos abucheos se escucharon, pero fueron los menos. La 'Fidalgomanía' es real y se vive en el Banorte.

Además de los aplausos y vitoreos para Fidalgo, otro de los hombres que también se llevó las palmas del gigante de Coyoacán fue Raúl Jiménez. El delantero del Fulham regresó también a la que fue su casa, y fue recibido como uno de los grandes hijos pródigos del pueblo mexicano.

Por si fuera poco, el jugador de la Selección Mexicana regaló un momento digno de los más grandes antes del comienzo del partido. El exfutbolista del América fue de los que más participó con la ceremonia previa, con palabras para sus compañeros.

Álvaro Fidalgo, jugador de la Selección Mexicana, durante el partido ante Portugal | MEXSPORT

El 'lujo' de Álvaro Fidalgo ante Portugal

El mediocampista del Real Betis mostró su calidad y ganas desde los primeros minutos del encuentro ante los lusos. Fidalgo pidió la bola, se movió de arriba a abajo en muchas ocasiones, e incluso le regaló una pincelada al público mexicano.

En una jugada por la banda derecha, el exjugador del América recibió un balón y le hizo la faena a Joao Félix, el 10 de la Selección Portuguesa. Álvaro Fidalgo terminó por recibir una falta del atacante del Al Nassr, que solamente así pudo parar al nuevo jefe del mediocampo mexicano.