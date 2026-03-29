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Futbol

Infantino junto a Azcárraga queda maravillado con el nuevo Estadio Banorte previo al México vs. Portugal

Gianni Infantino, presidente de FIFA, reaccionó al nuevo Estadio Ciudad de México en su reapertura
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 19:28 - 28 marzo 2026
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Hasta el presidente de la FIFA se queda sin palabras al ver el nuevo Estadio Barnote

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y Emilio Azcárraga recorrieron el renovado Estadio Azteca, ahora conocido como Estadio Banorte, en la previa del partido entre la Selección Mexicana y Portugal.

El máximo exponente de la FIFA quedó sorprendido con las mejoras del inmueble, que apunta a ser uno de los recintos principales rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Infantino destaca la modernización del Estadio Azteca

Antes del partido, Gianni Infantino quedó sorprendido por el Azteca. Donde fue captado moviendo sus manos como “uffff” por las remodelaciones realizadas en el estadio, el cual fue sometido a un proceso de renovación en los últimos 2 años.

Protocolo de inicio en el México vs Portugal | Imago7

El dirigente ha seguido de cerca los avances de las sedes mundialistas, y el Estadio Azteca es uno de los proyectos más importantes de cara a 2026.

Su presencia en el inmueble también forma parte de la agenda oficial rumbo al Mundial, en la que ha visitado distintas ciudades anfitrionas.

México vs. Portugal en el Estadio Barnote | MexSport

Azcárraga resalta el trabajo detrás del nuevo Estadio Banorte

Por su parte, Emilio Azcárraga reconoció el esfuerzo detrás de la transformación del estadio, destacando la labor de miles de trabajadores involucrados en el proyecto.

El empresario ha sido una de las figuras clave en la renovación del inmueble, que busca mantenerse como un referente del futbol mundial.

El Estadio Banorte, listo para un día histórico

La presencia de Infantino y Azcárraga le da mucho más importancia y prestigio a la reapertura del estadio Banorte, que vivirá un momento especial con el partido entre México y Portugal.

El inmueble no solo vuelve a abrir sus puertas, sino que lo hace con la mira puesta en el Mundial 2026, donde volverá a ser inaugurada una Copa del Mundo, siendo el único inmueble en el mundo del futbol que puede presumir de ese nicho.

Primeros minutos de Fidalgo como seleccionado mexicano | MexSport
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