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Futbol

Portugal se rinde ante el Estadio Azteca: jugadores quedan sorprendidos previo al duelo ante México

México vs. Portugal en el Estadio Barnote | MexSport
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 19:00 - 28 marzo 2026
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La Selección de Portugal no ocultó su asombro al pisar el Estadio Azteca, ahora conocido como Estadio Banorte, previo al partido ante la Selección Mexicana.

A través de redes sociales, el conjunto luso compartió imágenes del inmueble acompañado del mensaje: “O mítico Estádio Azteca”, dejando claro el respeto y admiración por uno de los escenarios más históricos del futbol mundial.

Jugadores de Portugal captan el momento en el Estadio Banorte

Durante el reconocimiento de cancha, varios futbolistas portugueses se mostraron visiblemente impresionados por la magnitud del estadio.

Fidalgo en el calentamiento del Tri antes del partido ante Portugal | Imago7

Incluso, algunos elementos sacaron sus teléfonos para tomar fotografías y videos del inmueble, evidenciando el impacto que genera estar en un recinto con tanta historia.

El Estadio Banorte (Azteca) ha sido sede de momentos icónicos del futbol, lo que lo convierte en una parada obligada para cualquier selección que lo visita.

El Banorte se hace pesar: la afición mexicana abuchea a Portugal

El ambiente no tardó en encenderse. Cuando la selección portuguesa salió al terreno de juego para reconocer la cancha, fue recibida con fuertes abucheos y gritos por parte de la afición mexicana.

El público hizo sentir la localía desde el primer momento, generando presión sobre el conjunto europeo incluso antes del inicio del partido.

Afición mexicana durante la Copa Mundial de Rusia 2018 | MEXSPORT
Afición mexicana durante la Copa Mundial de Rusia 2018 | MEXSPORT

Un ambiente de Mundial en la Ciudad de México

La previa del México vs. Portugal se vive con intensidad en el Estadio Banorte, que comienza a tomar protagonismo rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Entre la admiración de Portugal por el recinto y la pasión de la afición mexicana, el escenario está listo para un partido que promete emociones dentro y fuera de la cancha.

El Estadio Banorte recibe el partido entre México y Portugal | IMAGO7
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