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Futbol

¡Bienvenido 'Maguito'! Álvaro Fidalgo escribirá su primera gran página con la Selección Mexicana

Fidalgo en el calentamiento del Tri antes del partido ante Portugal | Imago7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 18:15 - 28 marzo 2026
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El más reciente naturalizado del Tri hará su aparición desde el principio del encuentro ante Portugal

El mediocampista, recién integrado al proceso, no solo debutará con el Tricolor, sino que lo hará directamente como titular ante Portugal, en un partido que marcará su presentación oficial con la camiseta nacional.

Lejos de llevarlo poco a poco, Javier Aguirre decidió no guardarse nada para este compromiso internacional. El técnico mexicano apostó por un once competitivo, con mezcla de experiencia y juventud, pero con una sorpresa clara: la inclusión del Maguito desde el arranque.

Álvaro Fidalgo y su primer entrenamiento con la Selección Mexicana | IMAGO7

El debut del 'Maguito'

El duelo ante Portugal no es cualquier escenario. Se trata de un rival europeo exigente, que obligará al Tricolor a mostrar carácter desde el primer minuto. En ese contexto, la decisión de Aguirre refleja una postura clara: competir con lo mejor disponible.

La alineación de México para este partido está encabezada por Tala Rangel en la portería. En defensa aparecen César Montes, Johan Vásquez, Israel Reyes y Jesús Gallardo.

Tala Rangel es el titular del Tri en el Estadio Banorte | Imago7

En el mediocampo, Erik Lira y Obed Vargas acompañarán a Fidalgo, quien será el encargado de conectar las líneas y generar fútbol ofensivo.

Todos listos para la reapertura

Es ahí donde todas las miradas estarán puestas, esperando ver cómo responde en su primer gran reto internacional.

Más adelante, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado aportarán dinámica y desequilibrio por las bandas, buscando surtir de balones al hombre más adelantado del equipo.

Brian Gutiérrez regresa a un once titular del Tri | MEXSPORT

En punta, Raúl Jiménez será la referencia ofensiva de un Tricolor que saldrá con todo ante Portugal.

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