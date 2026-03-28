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Futbol

Chaco Giménez 'estalla' contra el Gobierno de la CDMX: ‘Desde hace ocho años sabían que iban a tener Mundial’

El Bebote no ha jugado en los últimos meses por una lesión, pero ya está entrenando en Italia
Aldo Martínez
Aldo Martínez 17:53 - 28 marzo 2026
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La leyenda de Cruz Azul se vio afectada por los bloqueos en Periférico y tuvo que caminar hasta el Estadio Azteca

Caos, futbol y mucho calor. El juego amistosos entre México y Portugal no solo causó un impacto deportivo importante por la reinauguración del Estadio Banorte y el regreso de la Selección a su casa, sino también en lo social, pues las calles aledañas al estadio fueron bloqueadas afectando a múltiples personas, una de ellas el ex jugador, Christian ‘Chaco’ Giménez.

Chaco Giménez | MEXSPORT

¿Qué le pasó a Chaco?

A unas horas de arrancar el amistoso entre mexicanos y lusitanos, la vialidad principal para llegar al estadio, Periférico Sur, vio un bloqueo por personas de distintas delegaciones cercanas al estadio, esto debido a una queja masiva de falta de agua por culpa de la remodelación del recinto.

Ante el bloqueo, la parte principal para llegar en automóvil al Estadio Banorte se vio ampliamente afectada y se hizo imposible pasar por ahí. Tras no tener acceso en automóvil miles de fanáticos tuvieron que caminar hasta el Coloso de Santa Úrsula, entre ellos la leyenda de Cruz Azul y analista TUDN, Chaco Giménez.

'Chaco' Giménez visitó al Toluca para continuar su preparación como director técnico | MEXSPORT

El icónico ‘10’ de la Máquina mostró su inquietud tras la mala organización del Gobierno de la CDMX a solo unas horas del juego, recalcando que desde hace años se sabía que habría un evento masivo de esta magnitud y aun así no se logró tener un mejor manejo en la vialidad.

Desde hace ocho años sabían que iban a tener Mundial”, dijo un molesto Giménez, quién tuvo que caminar casi 40 minutos para llegar a pie al Estadio Banorte.

Caos en Santa Úrsula

Tal y como se esperaba, el amistoso entre México y Portugal sirvió como un ‘ensayo’ para la próxima Copa del Mundo 2026, la cual comenzará el próximo 11 de junio con el duelo entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

Ahora con la experiencia adquirida tras manifestaciones y protestas en zonas cercanas al estadio, la Federación y el Gobierno de la CDMX tendrán tiempo para ‘solucionar’ los errores y posibles contratiempos que podrían ocurrir en el juego más importante del país en los últimos años.

Imagen panorámica del nuevo Estadio Banorte | MexSport
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