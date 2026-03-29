Madres buscadoras protestan en Estadio Banorte antes del México vs Portugal

En medio de la expectativa por el partido entre la Selección Mexicana y Portugal, colectivos de madres buscadoras se manifestaron este sábado 28 de marzo en las inmediaciones del Estadio Banorte, en la Ciudad de México, para exigir atención a la crisis de personas desaparecidas en el país.

Protesta pacífica busca visibilizar la crisis de personas desaparecidas en México. / Gina Sánchez

Protesta de madres buscadoras previo al México vs Portugal

La protesta se llevó a cabo horas antes del encuentro amistoso que marca la reapertura del Estadio Banorte —antes Estadio Azteca— rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que ha generado gran atención mediática y deportiva.

Colectivos de familiares de personas desaparecidas se congregaron en las inmediaciones del recinto para manifestarse de manera pacífica y visibilizar una problemática que, aseguran, continúa sin la respuesta suficiente por parte de las autoridades.

Familiares de desaparecidos exigen justicia durante el evento deportivo. / Gina Sánchez

Manifestantes colocaron fichas de búsqueda, fotografías y mensajes con el objetivo de recordar a sus familiares y hacer visible la magnitud de la crisis.

Manifestantes colocaron fichas de búsqueda. / Gina Sánchez

Además, lanzaron consignas en las que cuestionaron la prioridad otorgada a eventos deportivos frente a una problemática nacional que suma más de 100 mil personas desaparecidas en México

Reapertura del Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026

La protesta coincidió con el operativo de seguridad desplegado por autoridades capitalinas debido al partido entre México y Portugal, considerado una prueba clave de cara a la organización del Mundial 2026.

El encuentro marca la reinauguración del recinto tras su remodelación, convirtiéndose en uno de los eventos deportivos más relevantes del año en el país.