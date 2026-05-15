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Futbol

Akritas Chlorakas vs AEL Limassol: ¿Dónde y a qué hora ver el equipo de Memo Ochoa en la Jornada 7 de Chipre?

Guillermo Ochoa previo al duelo de Ida de la Copa de Chipre | IG:@ael_fc_official
Estephania Carrera
Estephania Carrera 19:50 - 14 mayo 2026
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El arquero mexicano sigue siendo pieza clave con el AEL Limassol, especialmente ahora que busca llegar en ritmo al Mundial 2026

El Akritas Chlorakas llega a este compromiso tras una serie de resultados mixtos, acumulando tres victorias y dos derrotas en sus últimas cinco presentaciones. El equipo local cayó recientemente ante el Omonia Aradippou 2 a 1, pero habían logrado una racha positiva con triunfos sobre el Ethnikos Achnas con un 1-0, el Enosis Paralimni 1 a 2 y contra Olympiakos Nicosia con un 0-1, tras haber perdido contra el Ypsonas 0 a 2.

Por su parte, el AEL Limassol atraviesa un momento complicado con solo una victoria en sus últimos cinco encuentros, habiendo perdido ante el Olympiakos Nicosia 1-3, empatado con el Ypsonas 1 a 1 y sufrido derrotas frente al Anorthosis 0-1 el en la Copa de Chipre, siendo su único éxito reciente contra el Enosis Paralimni 2-1. Este enfrentamiento es crucial para que ambos equipos intenten mejorar su posición en la tabla general.

Guillermo Ochoa ante Apollon l CAPTURA

Historial de encuentros

El registro histórico reciente entre ambos clubes muestra una paridad notable, con dos victorias para cada bando y un empate en sus últimos cinco duelos. El enfrentamiento más reciente tuvo lugar el 17 de enero de 2026 en la Liga de Chipre, donde el AEL Limassol se impuso como visitante con un marcador de 0-2. Anteriormente, el Akritas Chlorakas había logrado una victoria por 0-2 en septiembre de 2025 y otra por 1-0 en mayo de 2023. El único empate registrado en este periodo fue un 2-2 en abril de 2023, mientras que el AEL Limassol también obtuvo un triunfo por 2-1 en febrero de ese mismo año.

En el Akritas Chlorakas, la atención se centra en el centrocampista Andreas Athanasiou, quien ejerce un rol táctico fundamental en la distribución del juego y la transición defensa-ataque. Su capacidad para manejar los tiempos del partido será vital para contrarrestar la propuesta del rival. Por el lado del AEL Limassol, Andreas Makris destaca como la principal referencia en el centro del campo. Makris es una pieza clave en el esquema de su equipo, aportando equilibrio y visión de juego, elementos necesarios para romper la racha negativa de resultados que atraviesa el conjunto de Limassol en las últimas jornadas de liga.

Guillermo Ochoa y el AEL Limassol buscan la permanencia I IG:@ael_fc_official

¿Dónde ver el juego del equipo de Guillermo Ochoa?

  • Fecha: Viernes 15 de mayo 2026

  • Hora: 10:00 hrs

  • Lugar: Estadio Pafiako

  • Transmisión en vivo: Claro Sports YT

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