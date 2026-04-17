Con Guillermo Ochoa fuera de la convocatoria AEL Limassol derrotó al Enosis Neon Paralimni

La situación de Guillermo Ochoa en el AEL Limassol volvió a generar señales claras sobre su presente, luego de quedar fuera de la convocatoria en la victoria 2-1 ante Enosis Neon Paralimni, en actividad correspondiente a la Jornada 29 de la Primera División de Chipre.

Guillermo Ochoa con AEL Limassol en la Copa de Chipre | x:@ aelfc_official

El guardameta de la Selección Mexicana ni siquiera apareció en el banquillo para este compromiso del 17 de abril, en un resultado que permitió a su equipo tomar aire en la recta final del campeonato, especialmente en la lucha por evitar la zona baja.

El triunfo del conjunto chipriota contrasta con el momento individual del arquero mexicano, quien continúa sin sumar minutos en la liga local. Mientras el equipo responde en el cierre de temporada, su rol dentro del plantel se ha reducido de manera notable.

Guillermo Ochoa ante Apollon l CAPTURA

¿Qué pasa con Memo Ochoa en el AEL Limassol?

La ausencia del experimentado portero ya no es un hecho aislado. En la fase por la permanencia, Guillermo Ochoa acumula tres partidos sin ver actividad, una racha que confirma el cambio en la portería del equipo dirigido por Hugo Martins.

El mexicano no jugó en el empate 1-1 frente a Ethnikos Achnas el pasado 22 de marzo, tampoco fue considerado en la victoria 0-3 sobre Omonia Aradippou el 4 de abril, y ahora quedó fuera nuevamente ante Enosis Neon Paralimni.

Durante ese periodo, el arquero Panagiotis Kyriakou se ha consolidado como titular, ocupando el puesto que anteriormente pertenecía al mexicano en el esquema del equipo.

Guillermo Ochoa y el AEL Limassol buscan la permanencia I IG:@ael_fc_official

Copa de Chipre, la otra oportunidad

A pesar de su ausencia en la liga, Guillermo Ochoa tuvo participación reciente en la Copa de Chipre, donde reapareció el 8 de abril en la ida de las semifinales ante Pafos FC.

En ese compromiso, el AEL Limassol cayó 1-2, en un duelo que significó el regreso competitivo del portero, aunque sin lograr recuperar su lugar como titular en el torneo doméstico.

El siguiente partido ante Pafos FC, programado para el 22 de abril en la vuelta de semifinales, aparece como un escenario clave para definir el papel de Guillermo Ochoa en el cierre de la temporada y su proyección hacia el verano de 2026.