Bundesliga: ¿Dónde y cuándo ver el partido entre Bayer Leverkusen vs Augsburgo?

Se jugará la Fecha 30 de la Bundesliga entre Bayer Leverkusen y Augsburgo. El equipo de Renania del Norte busca sacudirse del mal inicio de temporada enfrentado a un conjunto que se encuentra en la doceava posición del torneo alemán.

Robert Andrich aplaudiendo la victoria de su equipo l AP

El cuadro de las Aspirinas derrotó 1-0 al Borussia Dortmund en la jornada pasada y ya se ubica en el quinto lugar. Pese a que los resultados han sido medianamente favorables para el Leverkusen, actualmente, se encuentra muy lejos de ser aquel plantel arrasador de la mano de Xabi Alonso.

Previo a su duelo ante el equipo negriamarillo, el cuadro de la fábrica, ya había goleado por 6-3 al Wolfsburg. Los anteriores resultados le dan al conjunto rojinegro un empuje anímico de cara al final de la temporada del campeonato de Alemania.

Recientemente, ambas zagas se vieron las caras dentro de la Bundesliga y de manera sorpresiva, fue el equipo de Augsburgo el que se llevó la victoria con marcador de 2-0 como visitantes en el Bay Arena.

Augsburgo ha consolidado dos derrotas y dos empates en los últimos cuatro encuentros disputados. Los ciudadanos cayeron ante Borussia Dortmund y Stuttgart, en las siguientes fechas repartieron unidades ante Hamburgo y Hoffenheim.

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