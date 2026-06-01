César Garza termina préstamo con Pumas; ya reportó con Rayados

Comienzan los movimientos en la plantilla de Pumas, luego de un torneo positivo en el que se quedó cerca de levantar el título. La primera baja para el conjunto del Pedregal es César Garza, el joven mediocampista que llegó a préstamo para el Clausura 2026, después de su etapa en el Dundee de Escocia.

César Garza en un duelo de Pumas | IMAGO7

¿Por qué Garza se quedó sin minutos en Pumas?

El mexicano destacó en el equipo en sus primeras oportunidades, sin embargo, poco a poco se quedó sin minutos, especialmente después de su baja por problemas estomacales en el duelo de Vuelta de la Primera Ronda ante San Diego en Concachampions.

En aquel partido Efraín Juárez encontró a Pedro Vite como la alternativa más adecuada para la contención, a partir de ahí, el ecuatoriano se quedó con esa zona del campo para acompañar a Adalberto Carrasquilla.

Garza termina anticipadamente su relación con Pumas

Cabe recordar que Garza tenía el vínculo hasta diciembre, pero este lunes reportó con Rayados en El Barrial, para ponerse bajo las órdenes del nuevo entrenador del equipo, Matías Almeyda.

César Garza en un duelo de la Liga MX | IMAGO7

Con esto, Pumas comienza a tener movimientos en la plantilla, por lo que deberá buscar alternativas en el mercado para que su fondo de plantilla no se vea mermado, como ocurrió durante la Liguilla.

En Universidad Nacional, Garza disputó 16 encuentros, pero no registró goles ni asistencias. El mexicano continuará su carrera en el equipo donde debutó, y con 20 años de edad tiene un techo alto para desarrollarse.