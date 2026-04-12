Union Berlin hace historia con Marie-Louise Eta como la primera mujer en dirigir en la Bundesliga varonil

Union Berlin nombró a Marie-Louise Eta como directora técnica interina, en un intento por asegurar su permanencia en la Bundesliga. Con ello, se convierte en la primera mujer en dirigir un equipo masculino en las máximas divisiones de las cinco grandes ligas de fútbol europeas.

Eta, de 34 años, sustituye a Steffen Baumgart, que fue despedido el sábado por la noche junto con sus ayudantes Danilo de Souza y Kevin McKenna tras la derrota del equipo por 3-1 ante el Heidenheim, último clasificado, según anunció el Union poco antes de la medianoche.

Eta entrenaba al equipo masculino sub-19 del Union y a principios de este mes acordó hacerse cargo del equipo femenino del Union la próxima temporada. Ahora tiene cinco partidos para asegurar la permanencia del club de Köpenick en la Bundesliga.

Marie Louise Eta durante un entrenamiento de Union Berlin | AP

"La permanencia en la Bundesliga aún no está garantizada, dada la diferencia de puntos en la parte baja de la tabla. Me alegra que el club me confíe esta difícil tarea", declaró Eta a la página web del club.

"Una de las fortalezas del Union siempre ha sido nuestra capacidad para unirnos en estas situaciones. Y, por supuesto, estoy convencido de que conseguiremos los puntos decisivos con el equipo", añadió la histórica estratega.

Steffen Baumgart previo al partido de Union Berlin contra Bayern Munich | AP

Eta ya hizo historia con el Union en 2023 al convertirse en la primera mujer entrenadora asistente en la Bundesliga y en las principales divisiones de las cinco grandes ligas. Tuvo que sustituir al entrenador Nenad Bjelica en las labores de prensa cuando este fue suspendido por tres partidos en 2024.

“Me complace que Marie Louise Eta haya aceptado asumir este cargo de forma interina antes de convertirse en la entrenadora principal del primer equipo femenino, tal como estaba previsto para el verano”, declaró el director deportivo del Union, Horst Heldt, en un comunicado.

Baumgart, exjugador del Union, fue nombrado entrenador durante el parón invernal de la temporada 2024-25, pero Heldt afirmó que los resultados recientes impulsaron al club a tomar medidas drásticas.

“Hasta ahora hemos tenido una segunda mitad de temporada completamente decepcionante y no nos dejamos engañar por la clasificación: nuestra situación sigue siendo precaria y necesitamos desesperadamente puntos para asegurar nuestra permanencia en la liga.”

Andrej Ilic de Union Berlin se lamenta durante el partido de Bundesliga contra Heidenheim | AP

La derrota en Heidenheim dejó al Union en el undécimo puesto de la liga de 18 equipos, a solo siete puntos del St. Pauli, que se encuentra en zona de descenso, a falta de cinco jornadas.“Dos victorias en 14 partidos desde el parón invernal y el rendimiento mostrado en las últimas semanas no nos dan la confianza necesaria para revertir la situación con la plantilla actual".