Jorge Ruvalcaba anota su primer gol en MLS

Los mexicanos en la MLS están de regreso en su mejor momento. El canterano de Pumas y ahora futbolista del Red Bulls, Jorge Ruvalcaba, apareció para arruinar la fiesta del Inter de Miami en el NU Stadium, tras anotar el primer gol del partido correspondiente a la Jornada 7.

NY Red Bull tras el gol de Ruvalcaba I CAPTURA DE PANTALLA

¿Cómo fue el gol de Ruvalcaba?

En la visita de los New York Red Bulls al equipo de Lionel Messi y compañía, el cuadro visitante logró romper el cero apenas en los primeros 15 minutos, todo gracias a un disparo del mexicano.

La jugada que terminó en gol dio inicio con una aparatosa falla en la defensa por parte del brasileño, Micael dos Santos Silva, quien al intentar dar un pase cerca de su portería regaló el balón a Julian Hall, quien de inmediato sirvió para Ruvalcaba que dentro del área chica definió de pierna derecha para poner el 0-1.

Tras la anotación, el mexicano corrió hasta el banderín derecho para celebrar con sus compañeros quienes aplaudieron que tras varios meses desde su llegada por fin pudo hacerse presente en un marcador de manera oficial.

Jorge Ruvalcaba se estrenó en la MLS ante el Inter Miami, equipo al que también le anotó con Pumas. pic.twitter.com/mqPOvIb4Sh — Brian Sales (@Brian_BA9) April 11, 2026

Miami y Red Bulls reparten puntos

Pese a que los Red Bulls se fueron al frente al inicio del juego, Messi y compañía no bajaron los brazos y a solo unos minutos de cerrar el primer tiempo, Rodrigo De Paul sirvió para Mateo Silvetti para poner el empate.

Inter Miami vs NY Red Bull en la MLS I AP

La segunda mitad arrancó tal como terminó la primera, con un Miami sofocando a los visitantes. Finalmente tras 10 minutos de presión, otro ex Liga MX, Germán Berterame, anotó el 2-1 que levantó de los asientos al público en Miami.

Finalmente el juego repartió unidades de manera definitiva con el gol de Adri Mehmeti, quien anotó tras una nueva asistencia de Julia Hall. Con el empate los Flamencos Rosas quedaron terceros en la Conferencia Oeste, mientras que el equipo de Nueva York se quedó en la séptima posición.