Sevilla vence a un Atlético de Madrid que tuvo como protagonista a Obed Vargas

El Sevilla consiguió una valiosa victoria por 2-1 sobre el Atlético de Madrid en la Jornada 31 de LaLiga, en un encuentro disputado con alta intensidad y momentos clave que terminaron por inclinar la balanza a favor del conjunto andaluz. El resultado representa un duro golpe para los dirigidos por Diego Simeone en sus aspiraciones dentro del campeonato.

¿Cómo se abrió el marcador?

El partido comenzó con un Sevilla decidido a imponer condiciones en casa, presionando alto y generando peligro desde los primeros minutos. Esa insistencia rindió frutos temprano, cuando al minuto 10, Akor Adams convirtió desde el punto penal tras una falta dentro del área, adelantando a los locales con un cobro certero.

Akor Adams l X:SevillaFC

El Atlético intentó reaccionar tras el gol en contra, buscando mayor posesión y profundidad por las bandas. Sin embargo, el equipo colchonero se encontró con dificultades para romper el orden defensivo del Sevilla, que se mostró sólido y bien plantado en el terreno de juego.

Fue hasta el minuto 35 cuando los visitantes lograron igualar el marcador. Javier Boñar apareció dentro del área para conectar un certero cabezazo, tras un preciso centro desde la banda izquierda, dejando sin oportunidad al guardameta y devolviendo momentáneamente la esperanza al Atlético.

Sevilla vs Atlético de Madrid l X:SevillaFC

Obed Vargas

En medio de la igualdad, el encuentro se volvió más disputado, con ambos equipos luchando por el control en el mediocampo. En ese contexto, destacó la actuación de Obed Vargas, quien inició como titular con el Atlético de Madrid y se convirtió en uno de los jugadores más constantes y destacados del equipo durante los 90 minutos. El mexicano lució en el medio campo con un pase que le dio la vuelta a las redes sociales gracias a su toque fino con el balón.

Cuando parecía que el primer tiempo concluiría con empate, el Sevilla encontró la ventaja en una jugada a balón parado. En el tiempo agregado (45+2), Nemanja Gudelj se elevó dentro del área para rematar de cabeza tras un tiro de esquina, firmando el 2-1 que resultaría definitivo.

Gudelj l X:SevillaFC

En la segunda mitad, el Atlético de Madrid intentó reaccionar con ajustes tácticos desde el banquillo, pero careció de contundencia en el último tercio del campo. A pesar de generar algunas aproximaciones, no logró concretar el empate ante un Sevilla que supo defender su ventaja.