Diego Simeone habla de la queja del Barcelona al arbitraje ante UEFA: "Estamos acostumbrados a esas situaciones"

Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, habló en conferencia de prensa tras vencer 2-0 en el partido de Ida de UEFA Champions League al Barcelona en los Cuartos de Final.

Simeonne dirigiendo al Atlético de Madrid l AP

Sin importar el resultado, el partido no está del todo definido y el Cholo está consciente de ello. Simeone de igual forma habló ante la prensa acerca de la queja contra el arbitraje que interpuso el conjunto blaugrana por el partido disputado en el Camp Nou.

El técnico argentino manifestó que están acostumbrados él y el equipo a este tipo de situaciones, ya que son muy frecuentes, pero que eso no le genera presión alguna para la Vuelta en el Riyah Air Metropolitano.

"Vivimos en Madrid así que estamos acostumbrados a este tipo de situaciones, no hay presión al respecto". Simeone apuntó a que la molestia del Barcelona "no moviliza nada" y que la concentración continúa en avanzar en el torneo.

¿Cuál es la queja que interpuso el Barcelona?

Lamine Yamal tras la derrota ante Atlético de Madrid l AP

El equipo culé alegó ante UEFA que hubo una penal existente que no les fue concedido durante el partido ante Atlético de Madrid en Champions League, lo que pudo haber cambiado la situación y generado la expulsión del defensa Marc Pubill.