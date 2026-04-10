Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Diego Simeone habla de la queja del Barcelona al arbitraje ante UEFA: "Estamos acostumbrados a esas situaciones"

Diego Simeonne durante el partido con el Barcelona l AP
Jorge Armando Hernández 09:19 - 10 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado

Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, habló en conferencia de prensa tras vencer 2-0 en el partido de Ida de UEFA Champions League al Barcelona en los Cuartos de Final.

Simeonne dirigiendo al Atlético de Madrid l AP

Sin importar el resultado, el partido no está del todo definido y el Cholo está consciente de ello. Simeone de igual forma habló ante la prensa acerca de la queja contra el arbitraje que interpuso el conjunto blaugrana por el partido disputado en el Camp Nou.

El técnico argentino manifestó que están acostumbrados él y el equipo a este tipo de situaciones, ya que son muy frecuentes, pero que eso no le genera presión alguna para la Vuelta en el Riyah Air Metropolitano.

"Vivimos en Madrid así que estamos acostumbrados a este tipo de situaciones, no hay presión al respecto". Simeone apuntó a que la molestia del Barcelona "no moviliza nada" y que la concentración continúa en avanzar en el torneo.

¿Cuál es la queja que interpuso el Barcelona?
Lamine Yamal tras la derrota ante Atlético de Madrid l AP

El equipo culé alegó ante UEFA que hubo una penal existente que no les fue concedido durante el partido ante Atlético de Madrid en Champions League, lo que pudo haber cambiado la situación y generado la expulsión del defensa Marc Pubill.

En la jugada en cuestión, Pubill tomó el balón con las manos cuando el arquero colchonero, Juan Musso, pareciera que reanundó el juego con un saque desde la meta, a pesar de los reclamos de los azulgranas, el árbitro central no marcó penal y el VAR no interfirió.

Lo Último
11:29 Trabaja en el Mundial 2026: Pagan 9,500 pesos y dan seguro social
11:20 VIDEO: Marichelo, entre lágrimas, habla de la supuesta infidelidad de su esposo Jorge D’Alessio
11:03 Liga MX regresa al videojuego FC en 2027
10:28 ¡Adiós Mundial! Julián Araujo recayó en su lesión y se pierde la Copa del Mundo 2026
10:27 Más polémica sobre boletos del Mundial: FIFA creó nueva categoría en primera fila a precios aún más elevados
10:21 Mundial 2026: Fan Fest del Zócalo SÍ venderá CERVEZA... ¡pero hay una condición!
10:11 Caos en Línea 3 del Metro CDMX: usuarios reportan trayectos de hasta 2 horas
10:00 ¿Cómo fue la última vez que el América perdió sus tres Clásicos?
09:47 Liga MX: ¿Dónde y cuándo ver el partido de Querétaro vs Necaxa?
09:38 Melania Trump se deslinda de Epstein: “No soy su víctima”, declara desde la Casa Blanca