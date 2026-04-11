Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

La historia de Obed Vargas y cómo el Seattle Sounders casi evita que juegue con México

Obed Vargas destacó el nivel de su equipo en la Fecha FIFA | MEXSPORT
Obed Vargas, jugador mexicano y del Atlético de Madrid | MEXSPORT
César Cuervo
César Cuervo 10:01 - 11 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
En entrevista con RÉCORD, Andrés Lillini, Director de Selecciones Menores, explicó como convenció a la joya

Obed Vargas hoy en día es una de las máximas promesas del futbol mexicano, su fichaje por el Atlético de Madrid en febrero pasado lo catapultó a la Selección Mayor y tiene un pie en el Mundial de este año. Sin embargo, en el 2023 cuando la Selección Nacional lo convocó para formar parte de la Sub 20, su equipo, en aquel entonces el Seattle Sounders, estuvo a punto de evitar que representara a México

En una plática exclusiva con RÉCORD, el Director de Selecciones Menores, Andrés Lillini, contó la historia de cómo su club le ocultó al jugador los primeros llamados del Tri: "le mando convocatoria al Sounders y el equipo nunca le avisa al chico que nosotros lo habíamos convocado. Vuelvo a convocar a Obed y Sounders me la vuelve a negar. Ahí digo que algo tengo que hacer para saber qué siente y porqué no quiere venir".

Obed Vargas, jugador mexicano y del Atlético de Madrid | MEXSPORT

¿Cómo fue la primera plática entre Lillini y Obed Vargas?

"Hablé con su papá y su familia, Obed no estaba porque estaba concentrado en el Mundial Sub 20 de Argentina con Estados Unidos. Volví a ir después del Mundial y ahí ya hablé con él, intercambiamos muchas cosas y me llamó un día y me dijo que iba a hacer el One Time Switch", describe el Director de Selecciones Menores.

El primer contacto de Andrés con Obed no fue nada grato para el exdirector técnico de los Pumas, ya que conoció al nacido en Alaska en la final de la Concachampions del 2022, partido en el que Vargas era parte del Sounders que se coronó campeón del torneo por encima de los universitarios. 

"Obed debuta profesionalmente contra Pumas en la Final que me gana el Sounders y de ahí yo lo identifiqué, era un chico de 17 años jugando una final de CONCACAF, ese día él debuta porque se lesiona el contención brasileño que tenían", recuerda con cariño Lillini.

Obed Vargas, jugador mexicano y del Atlético de Madrid | MEXSPORT

La actualidad de Obed Vargas

Obed tuvo sus dos primeras titularidades con el Atlético de Madrid recientemente, primero en la Jornada 28 contra Getafe y luego en la Fecha 30 ante el Barcelona, en donde fue uno de los mejores de los Colchoneros disputando los 90 minutos.

Además, fue titular con la Selección Mexicana en el duelo frente a Portugal de la última Fecha FIFA y Andrés Lillini se mostró contento por su rápido crecimiento en el futbol internacional: "A mí me da felicidad que haya elegido México y que pueda ser tomado en cuenta para la mayor, no pensé que el proceso iba a ser tan rápido y que hoy jugara en el Atlético de Madrid".

Obed Vargas vs Barcelona | Grosby Group
Lo Último
13:02 La defensa de Alberto “N” solicita audiencia privada; no quiere sentirse acosado
12:59 Crisitano Ronaldo anota gol ante Al-Okhdood
12:57 Posponen por segunda vez audiencia de ‘El Mayo’ Zambada en EU… ¡Ya hay nueva fecha!
12:38 ¡La Rambla es blaugrana! Barcelona derrota a Espanyol y se acerca al título de LaLiga
12:38 Fulham cae ante el Liverpool en Anfield; Raúl Jiménez ingresó de cambio
12:13 Figura del Liverpool con acuerdo verbal para llegar al Tottenham; el requisito es que los Spurs no desciendan
12:10 ¿Cómo funcionará el Centrobús en CDMX? Rutas y horario del nuevo transporte
12:05 América anuncia show de medio tiempo en el partido ante Cruz Azul
11:30 Piojo Herrera revela anécdota con Nidelson da Silva Melo, en su etapa con Toros Neza
11:24 Leverkusen vence al Dortmund y pone al Bayern Munich con pie y medio del título