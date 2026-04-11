La historia de Obed Vargas y cómo el Seattle Sounders casi evita que juegue con México

Obed Vargas hoy en día es una de las máximas promesas del futbol mexicano, su fichaje por el Atlético de Madrid en febrero pasado lo catapultó a la Selección Mayor y tiene un pie en el Mundial de este año. Sin embargo, en el 2023 cuando la Selección Nacional lo convocó para formar parte de la Sub 20, su equipo, en aquel entonces el Seattle Sounders, estuvo a punto de evitar que representara a México.

En una plática exclusiva con RÉCORD, el Director de Selecciones Menores, Andrés Lillini, contó la historia de cómo su club le ocultó al jugador los primeros llamados del Tri: "le mando convocatoria al Sounders y el equipo nunca le avisa al chico que nosotros lo habíamos convocado. Vuelvo a convocar a Obed y Sounders me la vuelve a negar. Ahí digo que algo tengo que hacer para saber qué siente y porqué no quiere venir".

Obed Vargas, jugador mexicano y del Atlético de Madrid | MEXSPORT

¿Cómo fue la primera plática entre Lillini y Obed Vargas?

"Hablé con su papá y su familia, Obed no estaba porque estaba concentrado en el Mundial Sub 20 de Argentina con Estados Unidos. Volví a ir después del Mundial y ahí ya hablé con él, intercambiamos muchas cosas y me llamó un día y me dijo que iba a hacer el One Time Switch", describe el Director de Selecciones Menores.

El primer contacto de Andrés con Obed no fue nada grato para el exdirector técnico de los Pumas, ya que conoció al nacido en Alaska en la final de la Concachampions del 2022, partido en el que Vargas era parte del Sounders que se coronó campeón del torneo por encima de los universitarios.

"Obed debuta profesionalmente contra Pumas en la Final que me gana el Sounders y de ahí yo lo identifiqué, era un chico de 17 años jugando una final de CONCACAF, ese día él debuta porque se lesiona el contención brasileño que tenían", recuerda con cariño Lillini.

Obed Vargas, jugador mexicano y del Atlético de Madrid | MEXSPORT

La actualidad de Obed Vargas

Obed tuvo sus dos primeras titularidades con el Atlético de Madrid recientemente, primero en la Jornada 28 contra Getafe y luego en la Fecha 30 ante el Barcelona, en donde fue uno de los mejores de los Colchoneros disputando los 90 minutos.

Además, fue titular con la Selección Mexicana en el duelo frente a Portugal de la última Fecha FIFA y Andrés Lillini se mostró contento por su rápido crecimiento en el futbol internacional: "A mí me da felicidad que haya elegido México y que pueda ser tomado en cuenta para la mayor, no pensé que el proceso iba a ser tan rápido y que hoy jugara en el Atlético de Madrid".