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Futbol

Copa Libertadores 2026: Equipos clasificados a Octavos de Final

Trofeo de la Copa Libertadores | @CONMEBOL
Rafael Trujillo 20:27 - 27 mayo 2026
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Tras la Fase de Grupos ya se conocen a los 16 equipos que pelearán por el título en la fase de eliminación directa

La Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 de la Conmebol ha llegado a su etapa fin, y ahora 16 equipos continuarán en la lucha por el título en los Octavos de Final.

Tras disputar seis intensos partidos en la primera ronda del certamen, los clubes han definido su futuro en el torneo. Los dos primeros de cada grupo avanzaron a la siguiente ronda, mientras que los terceros obtendrán un cupo para competir en la Copa Sudamericana.

Estos son los clasificados a la Copa Libertadores 2025 | X: @Libertadores

Los protagonistas de la clasificación

El actual campeón del certamen, Flamengo, no encontró mayores obstáculos para asegurar su pase a Octavos como uno de los líderes más sólidos. Finalizó la fase invicto con 16 de 18 puntos posibles tras cinco triunfos y un empate en un grupo que compartió con DIM, Estudiantes y Cusco.

Independiente Rivadavia, conocido como la "Lepra" mendocina, se ha convertido en la gran sensación del fútbol argentino. Fue el primer equipo en sellar su clasificación, destacándose en una zona compleja junto a Fluminense, Bolívar y Deportivo La Guaira, y aseguró el liderato una fecha antes del cierre. El Flu accedió también a la siguiente tras golear en la última fecha.

Jugadores de Flamengo en celebración | AP
Jugadores de Flamengo en celebración | AP

Corinthians fue el segundo en confirmar su presencia en Octavos. Alcanzó los 10 puntos en la cuarta jornada al derrotar a Santa Fe y, tras empatar con Peñarol en la quinta, garantizó el primer lugar de su grupo, que también integraba Platense.

Finalmente está el "Rey de Copas" de Ecuador, la Universidad de Quito, quien aseguró su clasificación en la penúltima fecha y se adueñó del primer puesto con una remontada épica ante Always Ready. El equipo ecuatoriano sueña con levantar su segundo trofeo continental.

Jugadores de Corinthians celebrando su pase a la siguiente ronda de la Libertadores| AP

Todos los clasificados

Grupo A

  • Flamengo

  • Estudiantes

  • Independiente Medellín (Sudamericana)

Grupo B

  • Coquimbo Unido

  • Deportes Tolima

  • Nacional (Sudamericana)

Grupo C

  • Independiente Rivadavia

  • Fluminense

  • Bolívar (Sudamericana)

Grupo D*

  • Universidad Católica

  • Cruzeiro

  • Boca Juniors (Sudamericana)
    *Les falta un partido

Grupo E

  • Corinthians

  • Platense

  • Santa Fe (Sudamericana)

Grupo F*

  • Cerro Porteño

  • Palmeiras

  • Sporting Cristal (Sudamericana)
    *Les falta un partido

Grupo G

  • LDU Quito

  • Mirassol

  • Lanús (Sudamericana)

Grupo H

  • Independiente del Valle

  • Rosario Central

  • Universidad Central (sudamericana)

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