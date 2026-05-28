Fluminense aseguró su lugar en Octavos de Libertadores tras vencer a Deportivo la Guaira

Fluminense consiguió su boleto a los Octavos de Final de la Copa Libertadores tras derrotar 3-1 a Deportivo La Guaira en el estadio Maracaná. El conjunto brasileño cumplió con su tarea en casa y, además, se vio beneficiado por la victoria de Rivadavia sobre Bolívar, resultado que terminó por asegurar la clasificación del Tricolor a la siguiente ronda del torneo continental.

Así ganó el Flu

El equipo dirigido por Luis Zubeldía salió decidido a imponer condiciones desde los primeros minutos del encuentro. Apenas al minuto cuatro, Canobbio desbordó por la banda y envió un centro que terminó impactando en la mano de un defensor rival dentro del área. El árbitro no dudó en marcar penalti y Savarino fue el encargado de convertir desde los once pasos para adelantar a Fluminense en el marcador.

Sin embargo, la reacción de Deportivo La Guaira fue inmediata. El conjunto venezolano aprovechó un error en el mediocampo del cuadro local y, tras una rápida recuperación, Londoño apareció para definir con precisión y colocar el empate 1-1 en el Maracaná. El gol visitante obligó nuevamente al Tricolor a adelantar líneas y buscar recuperar la ventaja.

Jugadores de Fluminense celebrando anotación ante la Guaira | AFP

Fluminense recuperó el control antes del descanso

Después de la igualdad, Fluminense retomó la iniciativa ofensiva, aunque Deportivo La Guaira también generó peligro en algunas transiciones rápidas. El propio Londoño estuvo cerca de firmar el segundo tanto para la visita luego de conectar un remate dentro del área, pero el portero Fábio respondió con una intervención decisiva para mantener el empate parcial.

Con el paso de los minutos, el cuadro brasileño encontró espacios y volvió a reflejar su dominio en el marcador. Al minuto 24, Martinelli filtró un pase preciso para Hércules, quien definió de manera efectiva para colocar el 2-1 a favor de Fluminense. El tanto devolvió la tranquilidad al conjunto local, que comenzó a manejar el ritmo del partido.

Fluminense vs Deportivo la Guaira en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 | AFP

El conjunto brasileño mantuvo la presión y encontró el tercer gol al minuto 66. Luego de un balón suelto dentro del área, Canobbio reaccionó rápidamente, superó al lateral rival con un túnel y definió con el exterior del pie para vencer al guardameta y poner el 3-1 definitivo.

Con la ventaja de dos goles, Fluminense administró el encuentro y controló los tiempos del partido en la recta final. Deportivo La Guaira intentó acercarse nuevamente en el marcador, pero no logró generar acciones que comprometieran seriamente al portero Fábio.