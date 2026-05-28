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Futbol

Platense hace historia al derrotar a Corinthians y meterse a los Octavos de Final de la Libertadores

Victoria de Platense ante Corinthians | AP
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 21:20 - 27 mayo 2026
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El equipo argentino logró la hazaña de calificar a la ronda de eliminación en su primera participación en el torneo

La noche en Brasil quedará grabada como una de las páginas más memorables en la historia de Platense. Contra todo pronóstico y con la presión al límite, el conjunto argentino derrotó 2-0 a Corinthians en el imponente Neo Química Arena, sellando su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores en su debut absoluto en el certamen.

Jornada 6 de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores | AP

Zapiola, el héroe inesperado

El Calamar llegó condicionado tras la derrota previa ante Independiente Santa Fe, lo que lo obligaba prácticamente a ganar. La presión aumentó cuando desde Colombia llegaron noticias desfavorables con el gol tempranero del conjunto cafetero ante Peñarol, dejando a los de Vicente López sin margen de error.

En ese contexto adverso emergió la figura de Franco Zapiola. A los 20 minutos del primer tiempo, el mediocampista asumió la responsabilidad desde el punto penal y no falló. La jugada se originó tras una salida defectuosa del arquero brasileño y una mano de Rodrigo Garro dentro del área, que el árbitro no dudó en sancionar.

Franco Zapiola tras la victoria de Platense | AP

Con la ventaja en el marcador, el equipo dirigido por Walter Zunino mostró personalidad para sostener el resultado. Corinthians, ya clasificado como líder del grupo, adelantó líneas y buscó el empate, pero se encontró con un rival ordenado, intenso y decidido a hacer historia.

¿Cómo se selló la clasificación?

El golpe definitivo llegó en el complemento, en una jugada que reflejó la convicción del visitante. La presión alta de Platense provocó un error en la salida del arquero local, quien dejó la pelota servida nuevamente para Zapiola. El argentino, aunque incómodo, resolvió con rapidez y firmó su doblete para el 2-0 que silenció al estadio.

Ese segundo tanto no solo liquidó el partido, sino que desató la euforia de un equipo que supo jugar con la tensión del momento. Platense no especuló, entendió el contexto y golpeó en los momentos justos para lograr una victoria que ya es histórica.

Franco Zapiola tras anotar ante Corinthians | AP

Con este resultado, el Calamar finalizó segundo del Grupo E con 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y dos derrotas. Su campaña incluyó triunfos clave ante Santa Fe y Peñarol, además de esta hazaña en territorio brasileño que terminó siendo decisiva.

Por su parte, Corinthians cerró como líder con 11 unidades, mientras que Independiente Santa Fe quedó tercero con ocho y disputará la Sudamericana. Peñarol, en cambio, terminó último con apenas tres puntos y sin opciones internacionales.

Platense, en su primera aventura continental, no solo superó la fase de grupos, sino que lo hizo con carácter y una actuación inolvidable. La historia sigue, y ahora el desafío será mantener viva la ilusión en los octavos de final.

Platense tras clasificar a los Octavos de Final de la Copa Libertadores | AP
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