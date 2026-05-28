¡No dio el ancho! Anthony Martial y sus números con Rayados

La etapa de Anthony Martial con Rayados de Monterrey estaría muy cerca de terminar luego de un semestre que quedó lejos de las expectativas que generó su llegada al futbol mexicano. El delantero francés arribó como una de las contrataciones más mediáticas del club en los últimos años, pero nunca logró consolidarse dentro del equipo regiomontano.

Martial disputó un total de 20 partidos con la camiseta albiazul, números que terminaron siendo insuficientes para el impacto que se esperaba de un jugador con experiencia en el futbol europeo. A lo largo de esos encuentros apenas pudo registrar un gol y tres asistencias.

El atacante francés llegó a Monterrey con un importante cartel tras su paso por clubes de alto nivel en Europa, especialmente con el Manchester United. Su incorporación generó ilusión entre la afición de Rayados, que esperaba verlo convertirse en una de las figuras de la Liga MX.

Anthony Martial | Imago7

Sin embargo, desde sus primeros meses comenzaron los problemas para el delantero. Entre lesiones, falta de ritmo y poca regularidad dentro del once titular, Martial nunca pudo encontrar continuidad ni mostrar la mejor versión que llegó a presumir en el futbol inglés.

La situación terminó por agravarse durante el cierre del torneo. Desde la Jornada 12, el jugador dejó de formar parte de las convocatorias del equipo regiomontano debido a temas de indisciplina que provocaron su separación del plantel.

Tras esa decisión, Martial ya no volvió a tener actividad oficial con Rayados. El club manejó el tema con discreción, pero internamente la relación entre ambas partes se habría desgastado por completo, dejando prácticamente sentenciada su salida.

Anthony Martial en lamento con Xolos de Tijuana | IMAGO7

La posible baja del francés representaría también un movimiento importante para Monterrey de cara al siguiente torneo, ya que liberaría una plaza y un salario considerable dentro de la plantilla. La directiva buscaría reforzar otras posiciones pensando en volver a competir por títulos.

De esta manera, todo indica que Anthony Martial estaría viviendo sus últimos días como jugador de Rayados. Su paso por el futbol mexicano terminaría dejando más dudas que recuerdos positivos, en una etapa que nunca logró cumplir con las expectativas que acompañaron su llegada.