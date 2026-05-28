Neymar enciende alarmas con Brasil; se someterá a nuevo diagnóstico

La concentración de la Selección de Brasil rumbo al Mundial comenzó en medio de una preocupación que eclipsa lo deportivo: el estado físico de Neymar. El atacante llega con molestias en la pantorrilla tras una lesión sufrida el pasado 17 de mayo, lo que ha generado incertidumbre en torno a su disponibilidad para los compromisos previos a la Copa del Mundo 2026.

Neymar Jr. | AP

¿Neymar llegará al Mundial 2026?

El equipo sudamericano se reúne en la Granja Comary, el centro de alto rendimiento de la Confederación Brasileña de Futbol, donde el cuerpo médico realizará evaluaciones más detalladas al jugador. Aunque desde Santos FC se había adelantado que podría reincorporarse con balón, los reportes indican que Neymar aún deberá continuar con su tratamiento.

De acuerdo con información de medios brasileños, existe la posibilidad de que el delantero se pierda los dos partidos amistosos programados antes del Mundial. Esta situación preocupa al cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti, quien contará con poco margen para ajustar su esquema sin su principal figura.

Neymar, en Qatar 2022 | IMAGO7

Brasil tiene previstos dos encuentros de preparación: el primero ante Selección de Panamá el 31 de mayo en el mítico Estadio Maracaná, y el segundo frente a Selección de Egipto el 6 de junio en Cleveland. La presencia de Neymar en estos duelos luce cada vez más complicada.

Mientras tanto, la concentración avanza con la llegada paulatina de los convocados. Jugadores como Casemiro fueron de los primeros en reportar, incluso antes que el propio cuerpo técnico. Otros elementos importantes como Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli y Marquinhos se integrarán más tarde debido a sus compromisos en la final de la UEFA Champions League.

Neymar lanza dardo a Carlo Ancelotti | X:neymarjr

Logística de élite

Con el objetivo de garantizar la puntualidad y seguridad de los futbolistas, la Confederación Brasileña de Futbol implementó un operativo especial que incluye el uso de helicópteros para los traslados hacia Teresópolis. Esta medida refleja la importancia de optimizar tiempos en una fase clave de la preparación mundialista.

El primer entrenamiento del equipo está programado para este miércoles por la tarde, donde se comenzará a delinear el once base. Sin embargo, la atención estará centrada en la evolución de Neymar, quien podría marcar la diferencia entre una preparación estable o una llena de ajustes de última hora.

Vini con la Selección de brasil | @vinijr

A medida que se acerca el arranque del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Brasil enfrenta su primer gran reto: recuperar a su máxima estrella. La incógnita sobre Neymar no solo afecta al equipo, sino que también pone en vilo a millones de aficionados que esperan verlo liderar a la ‘Canarinha’.

La evolución médica del atacante será determinante en los próximos días. Por ahora, Brasil entrena bajo la sombra de la duda, con la esperanza de que su figura principal logre recuperarse a tiempo y encarar la Copa del Mundo en plenitud.