¿Matías Almeyda es el DT ideal para Rayados?

La llegada de Matías Almeyda a Rayados de Monterrey representa mucho más que un simple cambio de entrenador. Después de casi siete años sin conquistar un título de liga, en Monterrey entienden que el problema no pasa únicamente por el plantel, sino también por encontrar a un líder capaz de devolverle identidad y personalidad al equipo.

Rayados apostó por un técnico probado, con experiencia internacional y, sobre todo, con conocimiento del futbol mexicano. Almeyda ya sabe lo que significa dirigir bajo presión en la Liga MX, donde durante su etapa con Chivas, consiguió títulos de liga, copa y CONCACAF, dejando además una conexión especial con la afición rojiblanca.

Festejo de Almeyda | IMAGO7

La directiva regiomontana necesitaba un entrenador con carácter para manejar un vestidor lleno de figuras y expectativas. En los últimos años, Rayados ha invertido millones en jugadores y proyectos deportivos, pero los resultados en la liga mexicana han quedado lejos de lo esperado. Por eso, la llegada del argentino aparece como una apuesta para cambiar la mentalidad competitiva del club.

Nivel Internacional

Además de sus logros en México, Almeyda también dejó huella en Europa. Durante su paso por AEK Atenas logró conquistar la liga y la copa de Grecia, demostrando que su estilo puede funcionar fuera del continente americano. Esa experiencia internacional es otro de los factores que convencieron a Rayados de entregarle el proyecto.

En Monterrey esperan que el “Pelado” pueda construir un equipo con identidad, intensidad y protagonismo, algo que el club perdió en torneos recientes.

La afición rayada también parece ilusionada con el nombramiento. En redes sociales, muchos consideran que Almeyda puede devolverle competitividad al equipo y cortar la sequía en liga que tanto pesa en la institución.

Almeyda en partido de LaLiga I X:@SevillaFC_ENG