¿Qué jugadores ya no entrarían en planes con el Guadalajara de cara a la siguiente campaña?

La planeación de las Chivas rumbo al Apertura 2026 ya comenzó y dentro de la reestructuración del plantel hay algunos futbolistas que podrían perder protagonismo o incluso dejar de entrar en los planes de Gabriel Milito para la siguiente campaña.

¿Cuáles son los nombres?

Uno de los nombres que aparece con futuro incierto es Leonardo Sepúlveda. El defensor no logró consolidarse dentro de la rotación principal del Guadalajara durante el Clausura 2026 y no tuvo participación a lo largo del torneo. La competencia interna en la zaga, sumada al regreso de jugadores que estaban cedidos y a la posibilidad de incorporar refuerzos, complica sus opciones de mantenerse como una alternativa constante para el siguiente semestre.

En Verde Valle consideran que el zaguero todavía tiene margen de crecimiento, aunque no se descarta una posible salida a préstamo para que pueda sumar minutos y continuidad en otro club.

Gabriel Milito | MEXSPORT

Otro jugador que vive una situación de análisis es Gilberto “Tiba” Sepúlveda. El central ha sido uno de los futbolistas que estuvo prácticamente borrado en la defensa rojiblanca durante los últimos años, ya que solo disputó un encuentro al jugar 19 minutos, una lesión la sorprendente actuación de Daniel Aguirre en su puesto como central por derecha, hicieron que fue no fuera considerado.

Aunque sigue siendo considerado un elemento importante dentro del vestidor, la directiva estudia reforzar la defensa para el Apertura 2026, situación que podría reducir su protagonismo o incluso abrir la puerta a una posible salida si llega una oferta interesante.

Tiba Sepúlveda previo a un partido de Chivas | IMAGO7

A esta lista también se suma Miguel Tapias. El defensor llegó como una apuesta para darle solidez y experiencia a la parte baja del equipo, pero las lesiones y la irregularidad le impidieron consolidarse completamente dentro del esquema rojiblanco.

Micky Tapias | X:Piojismo1906

Su continuidad se encuentra pendiendo de un hilo, luego de que solo disputó cuatro partidos el semestre pasado sumando 158 minutos. En la etapa final del presente torneo, Milito y su cuerpo técnico prefirieron colocar a otros futbolistas en su posición antes que darle una oportunidad.

Yael Padilla

En ofensiva, otro caso que llama la atención es el de Yael Padilla. El joven atacante continúa siendo considerado una de las promesas más importantes de la cantera rojiblanca, aunque el Clausura 2026 dejó claro que todavía necesita mayor regularidad y minutos para consolidarse en Primera División.

Yael Padilla celebra su gol ante San Luis | MEXSPORT

Padilla alternó apariciones al participar en nueve partidos, pero con poca actividad después de sumar 114 minutos. Ante este panorama, en el club no se descarta la posibilidad de enviarlo a préstamo para acelerar su crecimiento futbolístico y permitirle ganar experiencia lejos de la presión que representa jugar en Guadalajara.