Chivas: los 5 mejores momentos del Rebaño en el Clausura 2026

Las Chivas Rayadas del Guadalajara no pudieron ante Cruz Azul y se tuvieron que ir a casa tras una Semifinal de drama y polémica; los dirigidos por Gabriel Milito se van con la cara en alto en un torneo en que cosecharon su mejor cantidad de puntos y victoria en su historia en torneos cortos.

Es por ello que en RÉCORD le dedicamos un espacio para recordar cuales fueron sus cinco mejores momentos en este Clausura 2026 en donde la ilusión nuevamente surgió en la afición rojiblanca tras 17 jornadas.

Afición de Chivas | IMAGO7

¿Cuáles fueron los 5 momentos?

Triunfo ante el América

Chivas derrotó 1-0 al América y se adueñó del Clásico Nacional en la Jornada 6, poniendo fin a una sequía de nueve años sin vencer a su acérrimo rival en temporada regular como local en la Liga MX con gol de Armando González.

Previa del partido Chivas vs América | IMAGO7

Seis triunfos al hilo

Justamente el triunfo ante el cuadro Azulcrema el equipo dirigido por Gabriel Milito catapultó un momento brillante tras sumar su sexta victoria consecutiva y mantenerse en lo más alto de la tabla con paso perfecto.

Las víctimas de Chivas han sido Pachuca, Juárez, Querétaro, San Luis, Mazatlán y América. El momento representó la primera vez que un equipo comienza con puntaje ideal hasta la sexta jornada en un periodo de 16 años.

Triunfo ante Atlas

Chivas goleó 4 a 1 al Atlas en su casa, en una noche soñada para Armando González. El goleador del Guadalajara marcó un triplete y escribió su nombre con letras doradas en la historia del clásico más añejo del futbol mexicano.

Armando González y jugadores de Chivas durante el partido ante Atlas del Clausura 2026 | IMAGO7

Goleadas ante León y Puebla

Las Chivas mostraron otro momento sublime dentro de la Fase Regular luego de adjudicarse par de goleadas por cinco goles; la primera ante León en la Jornada 9 y la segunda en la Jornada 15 tras propinarle un idéntico marcador de 5-0 al Puebla.

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