¡Uno más! Orbelín Pineda se une a la concentración con la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana sigue en concentración y preparación de cara al inicio de la Copa del Mundo 2026. Con jugadores de Liga MX con más de 15 días ya enfocados bajo el mando de Javier Aguirre de a poco empiezan a llegar los seleccionados provenientes de Europa.

¿Quiénes se han integrado?

El más reciente en aterrizar ha sido Orbelín Pineda, el mediocampista llega como flamante campeón de la Liga de Grecia con el AEK Atenas y ahora pondrá su mirada en la justa veraniega con el debut del Tri el próximo 11 de junio.

Orbelín Pineda habló de la exigencia en la Selección Mexicana | IMAGO7

Cabe mencionar, que desde el pasado 6 de mayo, México ha estado trabajando en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) aunque sólo lo había hecho con jugadores de la Liga MX. Ahora, ya cuenta con un par de europeos y el resto apunta a llegar dentro de los próximos siete días una vez terminadas las ligas.

Edson Álvarez, Mateo Chávez y Jorge Sánchez, quienes fueron los primeros 'europeos' (después de Guillermo Ochoa) en ponerse a disposición de Javier Aguirre y su cuerpo técnico, han sido algunos de los jugadores del Viejo Continente que se han ido integrando al grupo. Luis Chávez y César Montes también ya se encuentran unidos procedente del futbol ruso.

Johan Vásquez y Edson Álvarez con la Selección Mexicana | MEXSPORT

La Selección Mexicana entregó este pasado lunes 11 de mayo la prelista de 55 convocados para la Copa del Mundo 2026 al igual que las otras 47 selecciones participantes y ahora se encuentran cerca de dar a conocer a los 26 que irán al Mundial 2026.

Mientras futbolistas como Santiago Giménez, Johan Vásquez y Julián Quiñones se estarán uniendo en los próximo días para que ahora sí Javier Aguirre tenga a todos sus elementos que está considerando para la inauguración ante Sudáfrica.

Santiago Giménez | X: @acmilan

Solo 26 serán los elegidos

Dentro de la prelista de 55 jugadores, como era de esperarse, aparecen los 12 futbolistas que militan en el torneo local y que ya estaban concentrados con Aguirre. Raúl 'Tala' Rangel, Carlos Acevedo, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Erik Lira, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Luis Romo, Roberto 'Piojo' Alvarado, Armando 'Hormiga' González, Alexis Vega, Guillermo Martínez, así como Guillermo Ochoa quien ya también había sido confirmado.