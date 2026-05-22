Se desploma barda en el Centro Histórico de CDMX y cae sobre camión de pasajeros

Momentos de tensión se vivieron la tarde de este viernes 22 de mayo en el Centro Histórico de la Ciudad de México luego de que una barda colapsara y cayera sobre un camión de pasajeros que circulaba por la calle Allende, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos ocurrieron en el inmueble ubicado en Allende 74, esquina con Juan Álvarez, dentro de la zona de La Lagunilla, donde actualmente se realizan trabajos de demolición.

Una barda en proceso de demolición colapsó sobre un camión de pasajeros en calles del Centro Histórico de CDMX. / X

Barda cayó sobre camión de transporte público

De acuerdo con los primeros reportes, la fachada de un predio en demolición se vino abajo y terminó impactando el toldo de una unidad de transporte público que pasaba por la zona en ese momento.

Tras el desplome, trabajadores de construcción comenzaron a colaborar en las labores para remover escombros mientras vecinos y comerciantes alertaban a los servicios de emergencia.

El accidente ocurrió en el predio ubicado en Allende 74, en la zona de La Lagunilla, alcaldía Cuauhtémoc. / @SGIRPC_CDMX

Reportan personas lesionadas tras desplome en La Lagunilla

La zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mientras ambulancias de Protección Civil y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) arribaron al lugar para atender a las personas afectadas.

También se movilizaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos para apoyar en las maniobras de rescate y revisión de la estructura dañada.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número oficial de lesionados; sin embargo, reportes preliminares señalan que al menos cuatro personas fueron atendidas por paramédicos y trasladadas a ambulancias tras el accidente.

Debido al riesgo por la caída de más material, el perímetro permanece bajo resguardo de autoridades capitalinas mientras continúan las labores de remoción y revisión estructural del predio.