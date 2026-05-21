Congreso CDMX aprueba regular celulares en escuelas y castigará phishing

El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad dos reformas relacionadas con tecnología y seguridad digital. Una de ellas busca regular el uso responsable de teléfonos celulares dentro de escuelas primarias y secundarias capitalinas, mientras que la otra incorpora el delito de “phishing” o robo de datos personales al Código Penal local.

Las iniciativas fueron avaladas durante la Sesión Ordinaria de este jueves 21 de mayo y contemplan modificaciones a la Ley de Educación de la Ciudad de México para incorporar principios de aprendizaje digital responsable dentro de las aulas.

La legisladora Claudia Montes de Oca del Olmo, integrante de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial, explicó que la propuesta busca evitar afectaciones en el aprendizaje y la convivencia escolar derivadas del uso excesivo de dispositivos móviles.

Las reformas buscan evitar distracciones y afectaciones emocionales por el uso excesivo de dispositivos móviles./ Pixabay

“El dictamen que se presenta no prohíbe de manera absoluta los teléfonos celulares y elimina cualquier enfoque punitivo o de sanción automática. Entendemos que sólo prohibir el uso de dispositivos no resuelve el problema de fondo. Además, una restricción absoluta podría entrar en contradicción con el mandato constitucional de incorporar la tecnología y la innovación en los procesos educativos”, aclaró.

¿Qué cambios habrá con el uso de celulares en escuelas?

Las reformas permitirán establecer estrategias enfocadas en el uso consciente de la tecnología dentro de escuelas primarias y secundarias de la capital del país.

Durante la discusión del dictamen, la diputada Laura Alejandra Álvarez Soto señaló que el 75 por ciento de los maestros considera que los estudiantes se distraen constantemente con sus teléfonos celulares en clase.

También indicó que más de tres millones de adolescentes en México han sido víctimas de ciberacoso o explotación sexual en línea, situación que impulsó la creación de medidas enfocadas en el aprendizaje digital responsable.

La nueva regulación no prohíbe completamente los celulares dentro de las aulas./ Pixabay

“Ante esta realidad, la iniciativa que presenté buscaba establecer protocolos y acciones que limitaran el uso y portación de celulares en escuelas primarias y secundarias. Además de promover un uso responsable y consciente de la tecnología”, recalcó.

CDMX castigará el “phishing” con cárcel

Otra de las reformas aprobadas por el Congreso capitalino incorpora el delito de “phishing” al Artículo 231 del Código Penal de la Ciudad de México.

La propuesta fue presentada por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia encabezada por el diputado Alberto Martínez Urincho, quien explicó que este tipo de fraude digital ha incrementado considerablemente en los últimos años.

El dictamen define el “phishing” como una modalidad de engaño utilizada para obtener información personal haciéndose pasar por instituciones bancarias, proveedores de servicios o dependencias gubernamentales mediante mensajes, llamadas telefónicas o sitios web falsos.

De acuerdo con lo aprobado, este delito podrá castigarse hasta con seis años de prisión.

Además, durante la discusión se informó que los intentos de ciberataques en México pasaron de 300 millones en 2019 a 120 mil millones en 2021, incrementando el riesgo para usuarios de servicios digitales.

El Congreso capitalino incorporó el principio de aprendizaje digital responsable en la Ley de Educación./ Pixabay