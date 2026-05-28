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Futbol

La ‘Doble P’ y sus números en el Clausura 2026 con Cruz Azul

José Paradela y Agustín Palavecino con Cruz Azul | IMAGO7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 21:39 - 27 mayo 2026
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José Paradela y Agustín Palavecino se consolidaron como pilares en el título de la Máquina

La Doble P respondió en el momento más importante del torneo. José Paradela y Agustín Palavecino fueron dos de los futbolistas más determinantes en el campeonato de Cruz Azul, convirtiéndose en piezas fundamentales dentro del esquema de Joel Huiqui rumbo a la obtención del título.

José Paradela y Agustín Palavecino con Cruz Azul | IMAGO7

Ambos futbolistas arribaron por petición directa de Nicolás Larcamón y respondieron con actuaciones constantes, mientras que Paradela terminó por adueñarse del mediocampo celeste gracias a su dinámica, recuperación y llegada al área rival.

Agustín Palavecino disputó 16 partidos en fase regular, 15 de ellos como titular, acumulando 1265 minutos y aportando cinco goles

José Paradela en celebración con Cruz Azul ante Atlas en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
José Paradela en celebración con Cruz Azul ante Atlas en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

En la Liguilla mantuvo su protagonismo al jugar los seis encuentros como titular con 510 minutos disputados y un gol clave ante Chivas en el Estadio Jalisco.

Por su parte, José Paradela también tuvo números destacados. En fase regular jugó 17 partidos, 15 desde el arranque, registrando seis goles y 1158 minutos en el terreno de juego. 

Agustin Palavecino tras anotar gol con Cruz Azul | MEXSPORT

Ya en la Liguilla disputó los seis partidos como titular y colaboró con un gol frente a Atlas en el Estadio Banorte.

La “Doble P” terminó siendo sinónimo de equilibrio, futbol y goles para Cruz Azul. Dos refuerzos que llegaron para potenciar al equipo y que hoy ya son parte importante de un campeonato que quedará marcado en la historia celeste.

Cruz Azul Campeón Clausura 2026 | IMAGO7
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