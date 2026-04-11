“Como Ronaldo en el 94”: Ramón Morales impulsa a la ‘Hormiga’ rumbo al Mundial

El exfutbolista y dos veces mundialista, Ramón Morales, consideró que el delantero Armando González debería ser convocado a la próxima Copa del Mundo, al destacar su buen momento y el valor de vivir una experiencia mundialista a temprana edad.

El ejemplo de Ronaldo en 1994

Para respaldar su postura, Morales recurrió al ejemplo del brasileño Ronaldo, quien formó parte de su selección en la Copa del Mundo de 1994 con apenas 17 años, sin tener minutos en el torneo.

Voy a poner un ejemplo, guardando comparaciones. Ronaldo fue al Mundial del 94 con 17 años y no jugó

Brasil tenía a Romário y a Bebeto, pero lo llevaron para que viviera esa experiencia. Yo por eso también llevaría a Armando

Ronaldo Nazario l CRÉDITO X:Ronaldo&nbsp;

Morales subrayó que, además del presente futbolístico del delantero, su inclusión en la lista podría ser clave para su desarrollo y para el futuro del futbol mexicano.

Está en buen momento y quizá la necesidad, ojalá que no, te lleve a usarlo. Pero para Armando sería muy bueno estar ahí, que vea todo y sea consciente de lo que es un Mundial

Eso es importante para el desarrollo del futbol mexicano

Armando 'Hormiga' González | MEXSPORT

También define su postura en portería y delantera

El exjugador fue contundente al asegurar que el atacante de Chivas debería estar sí o sí en la convocatoria.

Yo sí o sí llevaría a Armando González. Es un centro delantero mexicano, joven, en buen momento, y es importante que tenga esa oportunidad

Yo pondría a Raúl Jiménez, quizá a Santiago Giménez, y también a Armando

Armando González tiene ganando al Guadalajara | MexSport

En cuanto a la portería, Morales consideró que Raúl Rangel vive un momento que lo respalda como titular, aunque entiende la necesidad de contar con experiencia en el plantel. En ese sentido, mencionó a Guillermo Ochoa como una opción confiable en caso de cualquier eventualidad.

El momento de ‘Tala’ le da para ser titular, pero también entiendo que, ante un Mundial, se busque respaldo en un portero con experiencia

Quiero que ‘Tala’ sea el titular, pero también entiendo que se tenga a alguien como Ochoa, como una especie de ‘rómpase en caso de emergencia