El Estadio Banorte vibra con un increíble duelo de leyendas: México y Brasil chocan en la antesala del Mundial 2026

El Estadio Banorte, antes Azteca, se prepara para vibrar nuevamente con la histórica rivalidad entre México y Brasil el próximo 19 de abril. Este primer partido de leyendas sirve como una celebración espectacular en la antesala del Mundial 2026, consolidando al Coloso de Santa Úrsula como uno de los recintos más icónicos del deporte global.

Bajo la dirección técnica de Miguel Herrera, la escuadra mexicana saltará al campo con una alineación cargada de nostalgia y jerarquía que incluye a Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Jared Borgetti y Oribe Peralta. A ellos se sumarán referentes de la talla de Andrés Guardado, Miguel Layún y Pavel Pardo para defender el orgullo nacional.

Por su parte, el conjunto brasileño llegará comandado por la leyenda Jairzinho para presentar una auténtica constelación de estrellas encabezada por Ronaldinho, Kaká, Adriano y Marcelo.

El cuadro carioca también contará con la seguridad de históricos campeones del mundo como Julio Cesar, Gilberto Silva y Lucio, asegurando un despliegue de talento pocas veces visto en un mismo terreno de juego.

Este duelo revive momentos grabados en la memoria colectiva, como la final de la Copa Confederaciones 1999 donde México se impuso a la potencia sudamericana en este mismo escenario.

Para quienes deseen ser parte de esta experiencia, los boletos ya se encuentran disponibles en Fanki, mientras que Caliente.mx, patrocinador oficial del evento, lanzará diversos giveaways a través de su cuenta @caliente_sports para que los aficionados ganen entradas y sigan de cerca los momios del encuentro.