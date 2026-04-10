¡Adiós Mundial! Julián Araujo recayó en su lesión y se pierde la Copa del Mundo 2026

El mexicano y actual jugador de Celtic FC, Julián Araujo, volvió a presentar molestias debido a su lesión, la cual todavía no se especfica; sin embargo se ha confirmado que no jugará la Copa del Mundo 2026.

En palabras del técnico, Martin O'Neill, Araujo tuvo empeoramientos en la lesión y es probable que no se le vuelva a ver lo que resta de la temporada; las declaraciones del técnico de Celtic FC confirmaron que México no contará con el zaguero.

"Julian se volvió a lesionar, eso es un duro golpe, no creo que lo volvamos a ver esta temporada." expresó O'Neill sobre la situación del defensa en una conferencia de prensa del conjunto escocés.

Antecedentes de la lesión

Julián Araujo en un partido con Celtic FC l INSTA: @julian_araujo

Hace aproximadamente dos semanas, el zaguero mexicano regreso al Bournemouth, su club de origen, para tratarse una molestia que no fue especificada, ante esta situación, el entrenador de Celtic consideró complicado que Araujo se recuperase tan pronto y lo descartó para el encuentro ante Dundee.

Luego de un tratamiento, parecía que el exbarcelonista lograría superar la lesión, pero no fue así. Todavía no se tiene la información concreta de cuál es la lesión, pero ante las palabras de O'Neill, el panorama no es favorecedor para el mexicano.

Adiós al sueño mundialista

Julián Araujo presentó la lesión en la semana que se disputarían los amistosos ante Portugal y Bélgica, razón por la que no fue considerado en el esquema de javier Aguirre.