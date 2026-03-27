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Futbol

Julián Araujo brilla con el Celtic y el club busca ficharlo definitivamente

Llegada de Julián Araujo a Celtic | @CelticFC
Rafael Trujillo 18:55 - 26 marzo 2026
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El defensor mexicano podría quedarse con el equipo una vez terminada la temporada

El paso de Julián Araujo por el Celtic ha generado expectativas positivas tanto en la afición como en la directiva del club. El lateral derecho llegó a préstamo a inicios de año procedente del AFC Bournemouth con la intención de recuperar protagonismo en el futbol europeo, y en poco tiempo ha logrado consolidarse como una opción confiable dentro del equipo.

Tras apenas 13 partidos disputados, el futbolista mexicano ha logrado hacerse de un lugar importante dentro del esquema del equipo escocés. Su adaptación ha sido rápida, al punto de que su rendimiento ha sido bien recibido por el entorno del club, que ya contempla la posibilidad de retenerlo de forma definitiva.

Julián Araujo en la Scottish Cup con el Celtic I X:@CelticFC

Celtic valora compra y Bournemouth no se opondría

De acuerdo con información de Football Insider, el Celtic mantiene abierta la opción de negociar el traspaso definitivo de Araujo al finalizar su cesión. En ese sentido, el Bournemouth vería con buenos ojos concretar la venta del jugador durante el próximo verano.

El propio futbolista estaría dispuesto a permanecer en el equipo escocés una vez concluya su préstamo, mientras que la directiva del Celtic también estaría interesada en alcanzar un acuerdo que permita su continuidad. Además, se ha señalado que el jugador “está disfrutando enormemente de su estancia en Glasgow”, lo que facilitaría las negociaciones entre ambas partes.

Julián Araujo juega en el Celtic | @CelticFC

Rendimiento sólido y panorama de mercado

En términos deportivos, Araujo ha disputado 13 encuentros con el Celtic, acumulando mil 130 minutos en el terreno de juego. De estos partidos, 12 han sido como titular, registrando un balance de ocho victorias, dos empates y tres derrotas, números que reflejan su participación constante dentro del equipo.

Actualmente, el defensor mexicano se encuentra fuera de actividad debido a una lesión, lo que le ha impedido estar presente en compromisos recientes del club. Sin embargo, su rendimiento previo ha sido suficiente para mantener el interés de la institución escocesa.

Julián Araujo le dio el triunfo a Celtic con un gol de último minuto | X @OptaJoe
Julián Araujo le dio el triunfo a Celtic con un gol de último minuto | X @OptaJoe

En caso de que el Celtic decida avanzar en su fichaje definitivo, el costo de la operación podría rondar los 10 millones de euros, cifra que corresponde a su valor de mercado actual, según reportes de Transfermarkt. No obstante, existe la posibilidad de que el Bournemouth acepte una cantidad menor, considerando que en su momento pagó alrededor de cinco millones de euros por el jugador.

Con el mercado de transferencias en el horizonte, el futuro de Julián Araujo apunta a ser uno de los temas a seguir en el entorno del Celtic, donde su desempeño ya ha abierto la puerta a una posible continuidad a largo plazo.

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