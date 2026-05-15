Cortarán el agua hasta por dos meses: estas colonias serán afectadas

Miles de habitantes del municipio de Nezahualcóyotl enfrentan una fuerte crisis de agua potable luego del colapso estructural de dos pozos que abastecen a varias colonias y unidades habitacionales de la zona oriente del Estado de México.

Las autoridades municipales confirmaron que la Unidad Habitacional Rey Neza, así como las colonias Benito Juárez primera y segunda sección, permanecerán con severas afectaciones en el suministro durante al menos dos meses, tiempo estimado para concluir las labores de reparación y la perforación de un nuevo pozo profundo.

Las autoridades de Neza están reparando la infraestructura que ya lleva años funcionando / Magnific

La situación ya provocó inconformidad entre vecinos, quienes en días recientes realizaron protestas y bloqueos para exigir el abastecimiento del líquido, pues aseguran que llevan semanas enfrentando cortes constantes y falta total de agua en sus hogares.

Colapsan pozos y comienza emergencia hídrica

El director del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) de Nezahualcóyotl, Ricardo Ordiano, explicó que la infraestructura hidráulica del municipio presenta daños severos tras años de operación.

"Los nueve pozos con los que cuenta el municipio, ya todos presentan daño estructural (...) Eso generaba que tuviéramos un déficit de extracción de agua para poder atender las colonias”.

El agua tardará en restablecerse hasta dos meses en algunas colonias de Neza / Magnific

El funcionario detalló que el problema se agravó tras el colapso de dos de los pozos principales, situación que obligó a implementar medidas emergentes para evitar una afectación todavía mayor en distintas zonas del municipio.

Habrá pipas apoyando a la población afectada y sin ningún costo / Magnific

Actualmente, el gobierno local ya trabaja en la reperforación profunda y rehabilitación de los sistemas dañados, aunque reconocieron que las labores tardarán varias semanas debido a la complejidad técnica.

Familias sobreviven gracias a pipas

nte la falta de suministro regular, las autoridades pusieron en marcha un operativo emergente mediante pipas para intentar abastecer a las familias afectadas. Sin embargo, vecinos aseguran que el apoyo resulta insuficiente debido a la cantidad de personas afectadas y a la alta demanda del servicio.

De acuerdo con datos oficiales, existen alrededor de 10 mil viviendas afectadas por la crisis hídrica, mientras que el municipio únicamente dispone de 28 pipas para atender la emergencia en toda la demarcación.

Habitantes del municipio están reclamando que las pipas son insuficientes para la gran demanda / Especial

La falta de agua ya comenzó a impactar actividades básicas dentro de los hogares, desde el aseo personal y la preparación de alimentos hasta la limpieza de viviendas y escuelas.

Reparaciones tardarán hasta tres meses

Las autoridades municipales reconocieron que la recuperación total del servicio no será inmediata y pidieron paciencia a la población mientras avanzan las obras hidráulicas.

"En temas de perforación en todos nuestros pozos más o menos vamos a estar entre los dos o tres meses para el término de perforación profunda y que el pozo pueda operar”.

El agua es vital para que los habitantes puedan preparar sus alimentos y cumplir con su higiene / Magnific

Además, hicieron un llamado a denunciar cualquier abuso relacionado con la distribución de agua, especialmente cobros indebidos o irregularidades por parte de operadores de pipas particulares o trabajadores del organismo.

Piden paciencia a vecinos afectados

El director de ODAPAS insistió en que los trabajos buscan resolver un problema histórico relacionado con la infraestructura hidráulica de Nezahualcóyotl y aseguró que existe coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

"Que nos tengan un poquito de paciencia, lo que no se había logrado en décadas se ha logrado en esta gestión (...) Lo estamos generando en conjunto con la Conagua y esto es una garantía, de que en un lapso menor de tiempo que se ha vivido por décadas, en este momento nos tengan paciencia”.

El funcionario aclaró que aunque las obras permitirán mejorar el suministro de manera más constante, el municipio todavía depende en gran parte del abastecimiento externo de agua.