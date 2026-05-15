¿Por seguridad? Natalia Téllez confirma que dejará México por un tiempo

Natalia Téllez encendió las redes sociales y desató una ola de rumores luego de confirmar que iniciará un importante proyecto profesional en Estados Unidos de la mano de Telemundo. La conductora mexicana anunció que será la presentadora oficial de “Operación Triunfo Estados Unidos”, uno de los realities musicales más importantes de la televisión hispana.

El anuncio generó sorpresa entre sus seguidores, quienes inmediatamente comenzaron a preguntarse si la conductora dejará México de forma definitiva o si este nuevo paso profesional implica mudarse al extranjero. Incluso algunos usuarios comenzaron a especular sobre supuestos motivos de seguridad, aunque hasta el momento Natalia no ha mencionado ninguna situación relacionada con ello.

Lo que sí es un hecho es que la también actriz vivirá una nueva etapa en su carrera, ahora enfocada en el mercado internacional y bajo una de las cadenas televisivas más importantes de habla hispana.

Desde Nueva York, Natalia Téllez anunció su nuevo programa de la mano de Telemundo / IG: @natalia_tellez

Natalia Téllez confirma su llegada a Telemundo

Fue el pasado 13 de mayo cuando Natalia compartió la noticia mediante sus redes sociales, donde expresó la enorme emoción que siente por convertirse en la nueva conductora del famoso reality musical.

“¡¡¡Al fin puedo gritarlo al mundo!!! SOY la conductora oficial de @operaciontriunfousa por @telemundo”, escribió la conductora en Instagram.

La conductora estará encabezando el programa 'Operación Triunfo Estados Unidos' / IG: @natalia_tellez

La publicación rápidamente se llenó de comentarios positivos, felicitaciones y mensajes de apoyo por parte de colegas, artistas y seguidores.

“No puedo estar más emocionada de arrancar esta aventura con ustedes buscando a la nueva estrella musical en el programa más ÉPICO de la televisión. Allá nos vemos a partir de julio para ROMPERLA JUNTOS ¡Gracias infinitas! Ya me voy a llorar de alegría, bye”, agregó.

Así anunció Natalia Téllez su nuevo proyecto

Además del mensaje escrito, Natalia compartió un video donde aparece en un edificio de Nueva York y revela personalmente que encabezará el programa en Estados Unidos.

La también actriz sorprendió a muchos ya que estaría dejando México por un tiempo para cumplir otra meta / IG: @natalia_tellez

“Oigan, pues ha llegado el momento más especial de decirles que yo, Natalia Téllez, soy la conductora oficial de Operación Triunfo Estados Unidos por Telemundo”, expresó emocionada.

La conductora asistió al Upfront 2026 de Telemundo, celebrado en el Rainbow Room de Nueva York, donde convivió con figuras de la cadena y participó en la presentación oficial del proyecto.

“Así es, soy muy feliz de ser parte de este programa que creo que es de lo más icónico. Todo el mundo lo sabemos, va a haber música, va a haber talento, van a haber historias”, continuó.

Natalia también adelantó que el reality estará cargado de emociones y conexión con los participantes.

Los proyectos en el país continuarán y se estará dividiendo entre ambas naciones / IG: @natalia_tellez

“Vamos a encontrarte, sí, a ti, que vas a ser la nueva estrella musical. Y definitivamente yo voy a estar con ustedes a lo largo de cada segundo del camino. Si lloramos, será juntos. Si reímos, será juntos. Nos abrazamos. Eso tiene que ser juntos”, comentó.

¿Natalia Téllez dejará México?

Aunque el anuncio provocó rumores sobre una posible salida definitiva del país, hasta el momento Natalia Téllez no ha informado que abandonará México permanentemente.

Lo que sí confirmó es que viajará constantemente a Estados Unidos debido a las grabaciones de “Operación Triunfo USA”, cuya transmisión comenzará a partir de julio. Por ahora, la conductora continúa formando parte de proyectos en televisión mexicana, aunque este nuevo reto representa uno de los pasos más importantes de su carrera internacional.

Telemundo destaca la trayectoria de Natalia

La cadena estadounidense también celebró la incorporación de la mexicana mediante un comunicado oficial donde resaltó su experiencia y carisma frente a las cámaras.

“Con su estilo fresco y una destacada trayectoria como actriz y presentadora de exitosos formatos televisivos, Téllez se une por primera vez a la cadena hispana, marcando un nuevo capítulo en su carrera”, expresó Telemundo.