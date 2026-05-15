'Chino' Huerta advierte al Vasco y quiere un lugar en el Mundial: 'He demostrado que estoy bien'

Tras meses de duda y sin alguna noticia, César Huerta volvió a aparecer a menos de un mes de que inicie la Copa del Mundo. Después de participar algunos minutos en la final de la Copa de Bélgica con su equipo Anderlecht contra Union Saint-Guilloise, el 'Chino' Huerta fuera del resultado resalto su intención de formar parte de la selección.

Huerta ha atravesado uno de los momentos mas difíciles de su carrera futbolística, a unos cuantos días de conocer la lista oficial de los seleccionados al Mundial 2026, jugadores como el 'Chino' buscan llamar la atención de Javier Aguirre para ser tomados en cuenta en la ultima convocatoria de la Selección Mexicana.

Chino Huerta puso asistencia en la victoria de Anderlecht | X: @rscanderlecht

No quiere perderse el Mundial

César Huerta expresó su mejoría y la manera en la que ha sentido la evolución de su recuperación, así como el aumento de confianza dentro de la cancha tras superar su lesión que lo mantuvo alejado del futbol un tiempo bastante considerable.

Físicamente cada fin de semana me voy sintiendo mejor. Hoy queda demostrado que estoy bien. Lamentablemente el resultado no acompañó, pero así es el futbol

La reacción de los aficionados al contemplar el avance del exjugador de Pumas abrió el panorama para considerarlo parte de la ultima lista de la selección del 'Vasco' Aguirre, además de que ha jugado tres partidos con el Anderlecht, lo cual refleja una buena señal de recuperación.

Chino Huerta con Anderlecht | @rscanderlecht

A pesar del resultado, el extremo volvió a mostrar protagonismo en la cancha con el Anderlecht y la confianza que le tiene el DT. Su recuperación le costo siete meses de inactividad, pero Huerta confía en su proceso de mejoría y espera participar con México, aunque no este en sus manos la decisión de formar parte de uno de los eventos más importantes del futbol.