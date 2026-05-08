Kate del Castillo confirma regreso de Teresa Mendoza en La Reina del Sur 4

La historia de Teresa Mendoza volverá a la pantalla. Telemundo anunció oficialmente el arranque de producción de la cuarta temporada de “La Reina del Sur”, proyecto que marcará el regreso de Kate del Castillo como uno de los personajes más emblemáticos de la televisión en español.

La actriz mexicana retomará el papel que la consolidó internacionalmente y que convirtió a la serie en una de las producciones más exitosas de la cadena y de las plataformas de streaming en habla hispana.

“Volver a Teresa Mendoza siempre es un viaje increíble. Es un personaje que me ha marcado tanto como yo a ella, y en cada temporada evoluciona de formas que me desafían como actriz”, expresó Kate del Castillo tras confirmarse el inicio de grabaciones.

La actriz también adelantó que esta nueva entrega tendrá un tono mucho más intenso para el personaje. “Esta nueva temporada la lleva a un lugar más profundo y emocional que nunca, y me emociona volver a su mundo. No puedo esperar a que los fans vean este próximo capítulo de su historia”, agregó.

La nueva temporada mostrará a Teresa Mendoza enfrentando una red criminal ligada al fentanilo./ Telemundo

¿Qué pasará en la cuarta temporada de La Reina del Sur?

La nueva etapa de la serie mostrará a Teresa Mendoza viviendo en Madrid, donde aparentemente logró construir una vida tranquila junto a su hija Sofía y su aliado Oleg. Sin embargo, una tragedia cambiará completamente el rumbo de la historia.

De acuerdo con la sinopsis revelada por Telemundo, el personaje regresará a México impulsado por una búsqueda de justicia relacionada con una red criminal vinculada al tráfico de fentanilo.

La producción adelantó que Teresa Mendoza enfrentará nuevos enemigos, alianzas peligrosas y escenarios marcados por corrupción y violencia, en una temporada que promete mayor carga emocional y escenas de acción.

¿Quiénes regresan al elenco de La Reina del Sur 4?

Telemundo confirmó el regreso de varios actores que participaron en temporadas anteriores, entre ellos Ágata Clares, Alejandro Calva, Antonio Gil, Arturo Ríos, Cuca Escribano, Ed Trucco, Emmanuel Orenday, Isabella Sierra, Kika Edgar, Lincoln Palomeque, Patricia Reyes Spíndola, Sofía Lama y Víctor Rebull.

La Reina del Sur regresará con nuevos personajes y rostros conocidos del elenco original./ Telemundo

Además, la cadena anunció la incorporación del actor español Daniel Grao, quien se suma al elenco principal de esta nueva entrega.

El reparto también incluirá a Ariadne Fova, Gustavo Sánchez Parra, Jason Day, Juan Carlos Remolina, Leticia Huijara, Tamara Mazarraza, Tulio Villavicencio y Xaviani Ponce de León.

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Lincoln Palomeque compartió en sus redes sociales que, después de 5 años y por petición del público, regresa La Reina del Sur 4 👑🎬



“La Reina, Faustino Sánchez Godoy y todo el combo estamos de vuelta” 💥



📹 Lincoln Palomeque pic.twitter.com/nPZq4Cvpbx — POSTA Entretenimiento (@POSTAEntre) May 8, 2026

La Reina del Sur sigue siendo un fenómeno internacional

Basada en la obra de Arturo Pérez-Reverte, la primera temporada de “La Reina del Sur” rompió récords de audiencia desde su estreno y convirtió a Teresa Mendoza en un fenómeno televisivo internacional.

Kate del Castillo aseguró que Teresa Mendoza llegará a un momento más profundo y emocional en esta entrega./ Telemundo

La segunda temporada, lanzada en 2019, se posicionó como el programa número uno en su horario y obtuvo un Premio Emmy Internacional en la categoría de Mejor Programa No Hablado en Inglés en horario estelar de Estados Unidos.

La cuarta temporada será escrita por Pablo Ilanés y dirigida por Javier Patrón Fox, Carlos Villegas y Claudia Pedraza.