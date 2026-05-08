¡Con la fuerza de su gente! Chivas tendrá entrenamiento a puerta abierta previo al duelo con Tigres

Busca motivación con su gente. Chivas necesita una remontada épica ante Tigres, en el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX. Y para fortalecerse de cara a este encuentro en el Estadio Akron, el club invitó a sus aficionados a ver su entrenamiento de este viernes.

En un esfuerzo por fortalecer el vínculo con su afición antes del decisivo encuentro contra los de la UANL, el Rebaño anunció que los seguidores podrán asistir a la última práctica antes del partido del sábado. Esta iniciativa, además, se da en el marco de la celebración de su aniversario número 120.

Jesús Angulo celebra su gol ante Chivas | MEXSPORT

Detalles del acceso al entrenamiento de Chivas

El equipo rojiblanco informó que el acceso a la práctica será gratuito, aunque requerirá un registro previo debido al cupo limitado. La directiva espera que esta cercanía con los aficionados sirva como un impulso anímico para el equipo, que necesita remontar la derrota sufrida 3-1 en el partido de ida en el Estadio Universitario.

Según lo comunicado por el club, las puertas del estadio se abrirán para los aficionados entre las 15:00 y las 16:00 horas. El ingreso se realizará por el túnel 6, adyacente a la Puerta 11 del Estadio Akron. El club apela al respaldo incondicional de su gente como un factor clave para intentar revertir la eliminatoria y seguir con vida en la Liguilla.

Chicha Sánchez festejando su gol ante Chivas | MEXSPORT

Esta sesión abierta también funcionará como un termómetro para medir el sentir de la afición rojiblanca en un momento crítico. Los rojiblancos llegan con tres juegos sin victoria, dos empates sin goles y la derrota ante los felinos, además de que solo han marcado un gol en esos partidos.

¿Qué necesita Chivas para clasificar a Semifinales del Clausura 2026?

El conjunto dirigido por Gabriel Milito enfrenta la obligación de ganar, al menos por diferencia de dos goles, para avanzar en el Clausura 2026. Se medirá a unos Tigres que no solo llegan con la ventaja en el marcador, sino también con la moral en alto tras haber clasificado a la final de la Copa de Campeones de Concacaf.

Tigres vs Nashville | MEXSPORT