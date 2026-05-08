Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Con la fuerza de su gente! Chivas tendrá entrenamiento a puerta abierta previo al duelo con Tigres

Bandera de Chivas en el Estadio Akron en un partido de la Liga MX | IMAGO 7
Bandera de Chivas en el Estadio Akron en un partido de la Liga MX | IMAGO 7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 00:00 - 08 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Rebaño necesita una remonta épica para avanzar a Semifinales del Clausura 2026

Busca motivación con su gente. Chivas necesita una remontada épica ante Tigres, en el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX. Y para fortalecerse de cara a este encuentro en el Estadio Akron, el club invitó a sus aficionados a ver su entrenamiento de este viernes.

En un esfuerzo por fortalecer el vínculo con su afición antes del decisivo encuentro contra los de la UANL, el Rebaño anunció que los seguidores podrán asistir a la última práctica antes del partido del sábado. Esta iniciativa, además, se da en el marco de la celebración de su aniversario número 120.

Jesús Angulo celebra su gol ante Chivas | MEXSPORT
Jesús Angulo celebra su gol ante Chivas | MEXSPORT

Detalles del acceso al entrenamiento de Chivas

El equipo rojiblanco informó que el acceso a la práctica será gratuito, aunque requerirá un registro previo debido al cupo limitado. La directiva espera que esta cercanía con los aficionados sirva como un impulso anímico para el equipo, que necesita remontar la derrota sufrida 3-1 en el partido de ida en el Estadio Universitario.

Según lo comunicado por el club, las puertas del estadio se abrirán para los aficionados entre las 15:00 y las 16:00 horas. El ingreso se realizará por el túnel 6, adyacente a la Puerta 11 del Estadio Akron. El club apela al respaldo incondicional de su gente como un factor clave para intentar revertir la eliminatoria y seguir con vida en la Liguilla.

'El Chicha' Sánchez festejando su gol ante Chivas | MEXSPORT
Chicha Sánchez festejando su gol ante Chivas | MEXSPORT

Esta sesión abierta también funcionará como un termómetro para medir el sentir de la afición rojiblanca en un momento crítico. Los rojiblancos llegan con tres juegos sin victoria, dos empates sin goles y la derrota ante los felinos, además de que solo han marcado un gol en esos partidos.

¿Qué necesita Chivas para clasificar a Semifinales del Clausura 2026?

El conjunto dirigido por Gabriel Milito enfrenta la obligación de ganar, al menos por diferencia de dos goles, para avanzar en el Clausura 2026. Se medirá a unos Tigres que no solo llegan con la ventaja en el marcador, sino también con la moral en alto tras haber clasificado a la final de la Copa de Campeones de Concacaf.

Tigres vs Nashville | MEXSPORT

Mientras tanto, el equipo de Tigres continuó con su preparación en el Centro de Entrenamiento de San Nicolás este jueves, luego de su compromiso en la Concachampions. El conjunto felino viajará a Guadalajara este viernes con el objetivo de confirmar su pase a las Semifinales del fútbol mexicano.

Lo Último
00:35 Ser mamá también es un campeonato
00:00 ¡Con la fuerza de su gente! Chivas tendrá entrenamiento a puerta abierta previo al duelo con Tigres
23:52 Zapopan se viste de Mundial: celebran gala rumbo al 2026 y recuerdan legado de Jorge Vergara
23:41 “Primero que sea convocado”: Chaco Giménez habla sobre Santiago y su llegada al Tri
23:31 ¡Goleada en el Infierno! América pone 'pie y medio' en la Final tras vencer a Toluca
23:22 ¡En Sudáfrica ya tiemblan! Revientan a la defensa de los "Bafana Bafana" previo al Mundial ante México
23:00 Kate del Castillo confirma regreso de Teresa Mendoza en La Reina del Sur 4
22:45 ¡Con miras a la Final! Pachuca toma ventaja ante Monterrey en la Semifinal de la Liga MX Femenil
22:34 ¡De las canchas a las pasarelas! Katia Itzel debuta como modelo
22:10 ¡Hay confianza! El buen ambiente que se vive en Pumas previo al duelo ante América