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Empelotados

¡De las canchas a las pasarelas! Katia Itzel debuta como modelo

Katia Itzel García durante el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7 CAPTURA DE PANTALLA DE REEBOK
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 22:34 - 07 mayo 2026
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La árbitra mexicana Katia Itzel García sorprendió fuera del terreno de juego al convertirse en imagen de la nueva colección Jerseys Retro de Reebok

Acostumbrada a imponer autoridad dentro de la cancha, Katia Itzel García ahora llamó la atención desde otro escenario. La silbante mexicana debutó como modelo al participar en la presentación de la nueva colección Jerseys Retro de Reebok, luciendo distintos diseños inspirados en el futbol clásico.

Con poses junto a un balón vintage y portando las nuevas playeras de la marca deportiva, Katia Itzel mostró una faceta diferente que rápidamente generó reacciones entre aficionados en redes sociales.

Katia Itzel presume estilo retro fuera del arbitraje

La árbitra apareció modelando distintos jerseys en colores blanco, negro y verde, todos con un diseño inspirado en uniformes clásicos del futbol y detalles vintage que forman parte de la nueva línea de Reebok.

Katia Itzel con el jersey de Reebok | Reebok
Katia Itzel con el jersey de Reebok | Reebok

Las imágenes fueron compartidas por distintos medios y aficionados, quienes destacaron la presencia y carisma de la silbante fuera de las canchas.

Katia Itzel sigue ganando protagonismo en el futbol mexicano

En los últimos años, Katia Itzel se ha consolidado como una de las árbitras más reconocidas del futbol mexicano, teniendo participación en partidos de alta exigencia tanto en Liga MX como a nivel internacional.

Ahora, la silbante mundialista se prepara para ‘impartir ley’ en el juego de los Cuartos de Final de Vuelta entre Cruz Azul y Atlas, partido que tendrá lugar en el Estadio Azteca.  

Katia Itzel con el jersey de Reebok | Reebok
Katia Itzel con el jersey de Reebok | Reebok
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