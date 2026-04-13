Katia Itzel García 'rompe el silencio' tras polémica en el partido de Pumas contra Mazatlán

La polémica no ha soltado a Katia Itzel García en los días recientes. A su inclusión en la lista de silbantes que irán a la Copa del Mundo 2026, le siguió la controversia del partido entre Pumas y Mazatlán en el cual finalizó el primer tiempo justo cuando terminó la compensación, pero al hacerlo cortó un avance prometedor de los Cañoneros.

Su decisión provocó todo tipo de reacciones en redes sociales. Mientras que algunos analistas apuntaron contra ella y su llamado al mundial, otros consideraron que su falla no tuvo un impacto de mayor gravedad en el partido. De igual forma hubo quienes la acusaron de favorecer a Pumas por si pasado como estudiante de la UNAM.

Jugadores de Mazatlán le reclaman a Katia Itzel en el partido contra Pumas | IMAGO 7

Ante ello, la silbante no se quedó callada ante las críticas y realizó un par de publicaciones en redes sociales que se interpretaron como respuesta a sus detractores. No obstante, ella en ningún momento refirió o señaló específicamente contra alguno de los personajes que la criticaron con dureza.

¿Qué publicó Katia Itzel tras su polémica en el Pumas vs Mazatlán?

En la noche de este domingo, usuarios en redes sociales destacaron que la silbante hizo una publicación en su cuenta oficial de Instagram, en la cual subió una foto de ella contenta acompañada de unos versos de la canción 'Feliz' de Gente de Zona. "Y hablan sin conocerte. Así le cueste lo que le cueste Señores, vivan su vida. Que a mí me va bien, por suerte", escribió Katia.

Katia Itzel l Redes sociales

De igual forma, compartió en sus historias una cita del escritor Umberto Eco. "El drama de Internet es que "ha promovido al tonto del pueblo al nivel de portador de la verdad", fue la frase que compartió la árbitra y que refiere a que, actualmente, por las redes sociales hay muchas personas que opinan desde la ignorancia y creen que saben de lo que hablan.

"Vale más un error por ser mujer", opinó Katia Itzel

Por otra parte, en entrevista con Aristegui en vivo, García Mendoza consideró que es real que sus errores se señalarán más por ser mujer y recordó el caso de Virginia Tovar, quien fue la primera árbitra de México hace 20 años y se retiró por "este ataque tan constante que ella tuvo en la esfera futbolística".

Sergio Bueno le reclama a Katia Itzel en el Pumas vs Mazatlán , en CU. l IMAGO7