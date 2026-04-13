Este es el video que muestra el momento exacto del pitazo final de Katia Itzel antes del robo de balón de Mazatlán

La polémica generada con Katia Itzel García, en el silbatazo final de la primera parte en el Pumas vs Mazatlán, que desató las duras criticas hacia la colegiada tendría como defensa un video que se ha publicado a través de redes sociales en el que muestra que finaliza el partido antes del robo del atacante de los ‘Cañoneros’.

De acuerdo al clip que publicó Alberto Bernard, colaborador de RÉCORD, muestra el suceso reflejando el movimiento de la central haciendo el gesto del final cuando el balón aún parecía estar salvaguardada por el defensor de los Universitarios.

Junto al video Beto Bernard expresa lo siguiente: “Katia Itzel en el partido Pumas-Mazatlán marca el final del primer tiempo justo cuando los Mazatlecos robaban un balón y quedaban frente a Keylor Navas. Debió dejarla por ser una opción de gol o estuvo bien deteniendo el partido cuando se estaba cumpliendo el tiempo agregado”.

Jugada que evidencía el silbatazo previo a la polémica de Katia Itzel l CAPTURA

¿Qué sucedió con esa jugada?

El momento de más críticas fue justo antes del final del primer tiempo, cuando le quitó la oportunidad a Luiz Teodora 'Dudu' de contragolpear. El atacante brasileño estuvo a punto de robarle el esférico a Pablo Bennevendo, que hizo un mal control, pero no pudo perfilarse de cara al arco por el silbatazo de Katia Itzel.

La árbitra finalizó el primer tiempo justo cuando se cumplieron los tres minutos de compensación, además que el jugador de Mazatlán no tenía el control del esférico y el propio defensa universitario estaba más cerca del balón. No obstante, las críticas se volcaron contra la silbante.

KATIA ITZEL PUMAS VS MAZATLÁN | MEXSPORT

Cabe mencionar que la polémica se desató debido a su pasado como estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución con la cual jugó futbol a nivel amateur, algunos usuarios en redes sociales la criticaron por sus decisiones a favor de los felinos. Entre sus críticos también estuvieron el exárbitro Fernando Guerrero y el exjugado Damián Zamogilny.

Discusión entre Katia Itzel y Sergio Bueno I IMAGO7

Así arremetieron contra Katia Itzel

"De verdad una vergüenza. El árbitro evita una oportunidad manifiesta de gol al Mazatlán corta el avance la silbante y beneficia a Pumas", escribió Fernando 'Cantante' Guerrero en sus redes sociales. Esto le valió que le recordaran su decisión de la Liguilla del Apertura 2019, cuando cortó un avance de Tigres por revisar en el VAR un posible penal (que no se señaló) a favor de América.

“Partido @PumasMX vs @MazatlanFC el árbitro en turno "Juanito" corta una oportunidad manifiesta de gol para Mazatlán, posterior a eso el entrenador Sergio Bueno sale expulsado por preguntar porque hizo eso, la respuesta es, por falta de capacidad, lo curioso es que me hizo recordar una acción similar en un América vs Tigres, la diferencia que en ese juego el árbitro en cuestión no lo hizo por malo si no por mañoso”, resaltó Francisco Chacón.